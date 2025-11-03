MEB Ortak Sınav Takvimi 2025 - 2026

2025-2026 eğitim öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen ortak sınav takvimi, ortaokul ve lise öğrencileri için önemli bir bilgi kaynağı oldu. Öğrencilerin yıl boyunca alacakları eğitim sürecinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek ortak sınavlar, Kasım 2025’te başlayacak. Bu sınavlar, öğretim müfredatının etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve öğrencilerin öğrenim süreçlerini takip etmek amacıyla hayata geçiriliyor.

Ortak Sınav Uygulaması ve Amacı

Ortak yazılı sınav uygulaması, ilk kez 2023-2024 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlandı. Bu uygulamanın amacı, öğrencilerin gelişimlerini süreç odaklı bir şekilde izlemek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bir uyum sağlamak ve eğitim kalitesini artırmaktır. 2025-2026 yılı için planlanan ortak sınavlar, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde toplamda 10 ayrı sınavın yapılmasını öngörüyor.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Sınav Takvimi

MEB tarafından açıklanan sınav takvimine göre, 1. dönem 1. yazılı sınavları Kasım 2025’te gerçekleştirilecek. 7. sınıf Türkçe dersi için sınav 4 Kasım Salı günü, 8. sınıf Türkçe dersi için 5 Kasım Çarşamba günü, 9. sınıf matematik dersi için ise 6 Kasım Perşembe günü yapılacak. 2. dönem 1. yazılı sınavları ise Nisan 2026’da düzenlenecek olup, 6. sınıf Türkçe dersi için 7 Nisan Salı, 6. sınıf ve 8. sınıf matematik dersi için 8 Nisan Çarşamba, 10. sınıf matematik dersi için 9 Nisan Perşembe ve 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 10 Nisan Cuma günü sınav yapılması planlanmaktadır.

Açık Uçlu Soruların Önemi

Sınavlarda kullanılacak açık uçlu sorular, öğrencilerin konuları ne kadar anladığını değerlendirmek için önemli bir araç olarak öne çıkıyor. Bu sorular sayesinde öğretmenler, öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha iyi takip edebilecekleri gibi, öğrencilere geri bildirim verme fırsatı da bulacaklar. Ayrıca, ülke genelindeki sınav sonuçları, akademik başarı seviyelerinin değerlendirilmesine olanak tanıyacak.

Sonuçların Açıklanma Tarihi

Ortak sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmemişken, sonuçların Aralık ayının ilk haftasında açıklanabileceği tahmin ediliyor. Bu durum, öğrencilerin sınav performanslarını ve gelişimlerini değerlendirebilmeleri açısından önem taşıyor.