MEB 2025-2026 Yarıyıl Tatili Tarihleri Açıklandı

MEB 2025-2026 Yarıyıl Tatili Tarihleri Açıklandı

MEB 2025-2026 Yarıyıl Tatili Tarihleri Açıklandı
2025-2026 eğitim yılı için yarıyıl tatili tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) çalışma takvimiyle birlikte kesinlik kazanmış durumda. Öğrenciler, ocak ayında karnelerini alarak 15 günlük tatil sürecine girecekler. Bu dönem, hem öğrenciler hem de veliler için heyecanlı bir zaman dilimi olarak öne çıkıyor. Veliler, tatil planlarını yaparken okulların kapanma tarihine odaklanırken, öğrenciler de karne tatili öncesinde derslerdeki eksikliklerini tamamlama fırsatı bulacaklar.

Yarıyıl Tatili Tarihleri

MEB’in 2025-2026 eğitim takvimine göre, yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 30 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Bu süre zarfında öğrenciler, karnelerini alacak ve tatilin keyfini çıkaracaklar. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026’da başlayacak ve 26 Haziran 2026’da tamamlanacak. Öğrenciler, ikinci dönemdeki derslerine devam ederken, mart ayında yapılacak ara tatil ile birlikte bir nefes alma fırsatı daha elde edecekler.

İkinci Dönem Ara Tatili ve Bayram Tatilleri

İkinci dönemin ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 20 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Ayrıca, eğitim takviminde dini ve resmi bayram tatilleri de yer alıyor. Ramazan Bayramı tatili 19-22 Mart 2026 tarihleri arasında, Kurban Bayramı tatili ise 26-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, 23 Nisan, 19 Mayıs ve 29 Ekim gibi resmi bayramlarda da çeşitli törenlere katılacaklar.

2025-2026 eğitim öğretim yılı toplamda 184 iş günü sürecek. Her dönem için planlanan birer ara tatil, öğrencilerin dinlenmesi ve öğrenim süreçlerini dengelemeleri açısından önemli bir fırsat sunuyor. Velilerin ve öğrencilerin yarıyıl tatili ile ilgili hazırlıklarına hız vermesi bekleniyor.

