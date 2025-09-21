Marketçi, 5 Litrelik Yağdan Elde Ettiği Kârı Açıkladı

Sosyal medyada yayılan bir videoda, bir marketçinin 5 litrelik ayçiçek yağındaki kâr marjı dikkatleri üzerine çekti. Marketçinin, 151,5 liraya mal ettiği yağı 449,90 liraya satması ve bu işlemden 299 lira kâr elde ettiğini açıklaması, izleyenlerde şaşkınlık yarattı.

Kâr Marjı Hesapları Gündem Oldu

Videoda, market sahibi, yağın alım fiyatını ve satış fiyatını net bir şekilde ifade etti. "Bize geliş 151,5 lira, satış 449,90 lira. Yüzde 197 kâr marjı var" şeklindeki açıklaması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bu durum, kullanıcılar arasında çeşitli tartışmalara neden oldu.

Sosyal Medyada Tepkiler Çoğaldı

Birçok sosyal medya kullanıcısı, marketçinin açıklamasına tepki gösterdi. "Yazıklar olsun, ne diyelim" ve "Bu kadar fiyat farkı olamaz" gibi yorumlar, duruma olan tepkileri yansıttı. Bazı kullanıcılar ise, bu kâr marjının gerçek dışı olduğunu savunarak, "Bu fiyata yağ bulamazsın" ve "O paraya anca 2 litre yağ alırsın" gibi eleştirilerde bulundu.

Doğruluk Payı Tartışmalı

Marketçinin iddialarına karşı çıkanlar, "Denetleme yok, böyle kâr olur mu?" gibi sorular yöneltti. Bazı kullanıcılar, marketçinin doğru bilgi vermediğini öne sürerek, "İnanıyorsan hemen market aç" şeklinde alaycı yorumlarda bulundu. Bu durum, tüketicilerin market fiyatları ve kâr marjları konusundaki güvenini sorgulamalarına yol açtı.

Marketçilerin kâr marjları ve fiyat politikaları, özellikle son dönemde artan enflasyon ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmalarla birlikte daha fazla dikkat çekmeye başladı. Bu tür açıklamaların, tüketiciler üzerinde yarattığı etki, marketlerin satış stratejileri ve halkın alışveriş alışkanlıkları açısından önemli bir gösterge niteliği taşıyor.