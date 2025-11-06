Dolar
42,1238 %0,23
Euro
48,5898 %0,44
Gram Altın
5.426,18 % 0,63
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem LGS Sınav Tarihi Belli Oldu

LGS Sınav Tarihi Belli Oldu

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
LGS Sınav Tarihi Belli Oldu
Okunma Süresi: 2 dk

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tarihlerini duyurdu. Ortaöğretim Kurumları öğrenci alımı sınavı, 14 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. Başvuru işlemleri, önceden belirlenen takvim doğrultusunda e-Okul sistemi üzerinden yapılacaktır.

Sınavın Detayları ve Süreci

Bakan Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, LGS'nin 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında yer alacağını belirtti. LGS sınavında öğrenciler, sözel alandan 50 soru ve sayısal bölümden 40 soru ile karşılaşacaklar. İki oturum şeklinde düzenlenecek olan sınavın toplam süresi 155 dakika olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden 10 gün önce e-Okul VBS üzerinden erişime açılacak. Bu belgede, adayların fotoğrafı, sınava gireceği okulun adı, adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak.

Sınav İçeriği ve Hazırlık Bilgileri

Bakan Tekin, LGS kapsamındaki sınavın sorularının, öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacağını ifade etti. Bu durum, adayların sınava hazırlık süreçlerinde daha etkili bir çalışma yapmalarına olanak tanıyacaktır. Öğrencilerin bu sınavda başarı göstermeleri için gerekli olan tüm desteklerin sağlanacağı vurgulandı.

2026 LGS sınav tarihi ile ilgili yapılan açıklama, öğrenciler ve veliler arasında merakla beklenen bir konuydu. Sınav tarihi ile ilgili gelişmelerin takip edilmesi, bu süreçte adayların ve ailelerin planlama yapabilmeleri açısından önem taşımaktadır.

#Lgs
#Meb
#Sınav
Erdoğan'dan Özgür Özel'e Tepki: "Kendisine Tavsiyem, Biz Az Söyledik, O Çok Anlasın"
Erdoğan'dan Özgür Özel'e Tepki: "Kendisine Tavsiyem, Biz Az Söyledik, O Çok Anlasın"
#Politika / 06 Kasım 2025
Sosyetenin Bir Araya Geldiği Ödül Töreni
Sosyetenin Bir Araya Geldiği Ödül Töreni
#Magazin / 06 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Tanju Özcan ve Ahmet Davutoğlu Arasında Sözlü Tartışma
Tanju Özcan ve Ahmet Davutoğlu Arasında Sözlü Tartışma
Gündem
KYK Burs ve Kredi Ücretleri Hakkında Bilgiler
KYK Burs ve Kredi Ücretleri Hakkında Bilgiler
Yerli İmzalı 16 Milyon Dolarlık Yatırım Alan Oyun Providence: Oyun Ekonomisinde Yeni Sayfa
Yerli İmzalı 16 Milyon Dolarlık Yatırım Alan Oyun Providence: Oyun Ekonomisinde Yeni Sayfa
Manavgat'ta 2025 Dünya Sahil Sürat Şampiyonası Başladı
Manavgat'ta 2025 Dünya Sahil Sürat Şampiyonası Başladı
Yurt Dışından Alışveriş Yapanları İlgilendiriyor: Altılı GTİP Bilgisi Aranacak
Yurt Dışından Alışveriş Yapanları İlgilendiriyor: Altılı GTİP Bilgisi Aranacak
Kılıçdaroğlu'ndan Ecevit Anması, Sosyal Medyada Eleştirilerle Karşılandı
Kılıçdaroğlu'ndan Ecevit Anması, Sosyal Medyada Eleştirilerle Karşılandı
Cengiz Ünder'in Nişanlısı Bilge Yenigül, 8 Milyon Liralık Tektaşıyla Gündemde
Cengiz Ünder'in Nişanlısı Bilge Yenigül, 8 Milyon Liralık Tektaşıyla Gündemde
Avustralya 16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağını Genişletti
Avustralya 16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağını Genişletti
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft