LGS Sınav Tarihi Belli Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tarihlerini duyurdu. Ortaöğretim Kurumları öğrenci alımı sınavı, 14 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. Başvuru işlemleri, önceden belirlenen takvim doğrultusunda e-Okul sistemi üzerinden yapılacaktır.

Sınavın Detayları ve Süreci

Bakan Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, LGS'nin 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında yer alacağını belirtti. LGS sınavında öğrenciler, sözel alandan 50 soru ve sayısal bölümden 40 soru ile karşılaşacaklar. İki oturum şeklinde düzenlenecek olan sınavın toplam süresi 155 dakika olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden 10 gün önce e-Okul VBS üzerinden erişime açılacak. Bu belgede, adayların fotoğrafı, sınava gireceği okulun adı, adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak.

Sınav İçeriği ve Hazırlık Bilgileri

Bakan Tekin, LGS kapsamındaki sınavın sorularının, öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacağını ifade etti. Bu durum, adayların sınava hazırlık süreçlerinde daha etkili bir çalışma yapmalarına olanak tanıyacaktır. Öğrencilerin bu sınavda başarı göstermeleri için gerekli olan tüm desteklerin sağlanacağı vurgulandı.

2026 LGS sınav tarihi ile ilgili yapılan açıklama, öğrenciler ve veliler arasında merakla beklenen bir konuydu. Sınav tarihi ile ilgili gelişmelerin takip edilmesi, bu süreçte adayların ve ailelerin planlama yapabilmeleri açısından önem taşımaktadır.