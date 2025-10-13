KYK BURS BAŞVURU TARİHİ BEKLENİYOR | 2025 KYK burs-kredi başvuruları ne zaman, tarih belli oldu mu?

Üniversite öğrencileri için KYK burs ve kredi başvuru tarihleri, yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. Binlerce öğrenci, 2025-2026 eğitim yılı için KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapacağı açıklamalar, başvuru sürecinin belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek başvurular, öğrenciler için önemli bir fırsat sunuyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yönetilen KYK burs ve kredi başvuruları, her yıl eğitim öğretim yılının başlangıcında duyurulmaktadır. 2025 yılı itibarıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme süreci tamamlanmışken, üniversitelere kayıt işlemleri de sürmektedir. Bu durum, KYK başvuru döneminin yaklaştığını göstermektedir. Geçmiş yıllara baktığımızda, başvurular genellikle Ekim ve Kasım aylarında alınmaktadır. Dolayısıyla, öğrenciler 2025 KYK başvurularının da benzer tarihlerde açıklanmasını bekliyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları yalnızca e-Devlet platformu üzerinden gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak 'Gençlik ve Spor Bakanlığı – KYK Burs/Kredi Başvurusu' ekranına yönelmeleri gerekmektedir. Buradan gerekli adımları takip ederek başvurularını tamamlayabilirler.

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

KYK bursuna başvuran öğrencilerin, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görüyor olmaları gerekmektedir. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı, öncelikli olarak burs alabilecek öğrenci gruplarını da belirlemiştir. Bu gruptakiler arasında şehitlerin bekar çocukları veya bekar kardeşleri, gazilerin kendisi veya bekar çocukları, sağlık raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen kişiler, anne ve babası vefat eden bekar öğrenciler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak eğitimini tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinde eğitim görenler ve belirlenen kriterleri taşıyan milli sporcular yer almaktadır. Ayrıca, her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavlarda ilk yüze giren öğrenciler de burs alabilme hakkına sahiptir.

Öğrencilerin KYK burs ve kredi başvuruları için heyecanla bekledikleri bu dönemde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamalar büyük önem taşımaktadır. Başvuru tarihleri belirlendiğinde, öğrenciler için önemli bir destek mekanizması olan KYK bursları hakkında daha fazla bilgi edinmek mümkün olacaktır.