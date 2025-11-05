KYK Burs Başvuru Sonuçları Açıklandı: KYK Bursları Ne Zaman Yatacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları, 2023-2024 akademik yılı için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri tarafından merakla bekleniyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak, burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bu duyuru, yüz binlerce öğrencinin eğitim hayatlarına ve yaşamlarına destek sağlayacak bursların ne zaman yatacağına dair sorularını gündeme getirdi.

KYK Burs Başvuru Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

KYK burs başvuru sonuçlarına ulaşmak isteyen öğrenciler, e-Devlet sistemi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilirler. Başvuru sonuçlarını öğrenmek için bu bağlantıya tıklayarak gerekli bilgileri girmeleri yeterlidir. Öğrenciler, kendilerine özel verilen şifreler aracılığıyla da burs ve kredi durumlarını kontrol edebilirler.

2024 KYK Burs Miktarları Açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı için KYK burs ve kredi miktarlarını da duyurdu. Buna göre, lisans öğrencilerine aylık 2.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 4.000 TL ve doktora öğrencilerine ise 6.000 TL burs verileceği belirtildi. Bu artış, öğrencilerin eğitim süreçlerinde daha rahat bir nefes almalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Bursların Yatacağı Tarihler

İlk defa KYK burs veya kredi alacak öğrencilerin ödeme tarihleri, başvuru yaptıkları öğretim yılı başlangıcına göre belirlenmektedir. Bu öğrencilere her ayın 6 ile 10'u arasında, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre düzenli ödemeler yapılacaktır. Ayrıca, burs ve kredi alan öğrenciler, Ziraat Bankası şubelerinden kendilerine verilen şifrelerle hesaplarına ulaşabilir ve bankamatik kartlarını temin edebilirler.

KYK bursları, öğrencilere hem eğitim masraflarını karşılamada hem de günlük yaşam giderlerinde önemli bir destek sunmaktadır. Eğitim hayatı süresince bu burslar sayesinde birçok öğrenci, maddi yükümlülüklerini daha kolay bir şekilde yerine getirme imkânı bulmaktadır.