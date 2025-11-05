Dolar
42,1098 %0,23
Euro
48,3421 %0,43
Gram Altın
5.388,81 % 1,09
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem KYK Burs Başvuru Sonuçları Açıklandı: KYK Bursları Ne Zaman Yatacak?

KYK Burs Başvuru Sonuçları Açıklandı: KYK Bursları Ne Zaman Yatacak?

Yayınlanma
Güncellenme
14
Abone Ol google news
KYK Burs Başvuru Sonuçları Açıklandı: KYK Bursları Ne Zaman Yatacak?
Okunma Süresi: 2 dk

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları, 2023-2024 akademik yılı için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri tarafından merakla bekleniyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak, burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bu duyuru, yüz binlerce öğrencinin eğitim hayatlarına ve yaşamlarına destek sağlayacak bursların ne zaman yatacağına dair sorularını gündeme getirdi.

KYK Burs Başvuru Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

KYK burs başvuru sonuçlarına ulaşmak isteyen öğrenciler, e-Devlet sistemi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilirler. Başvuru sonuçlarını öğrenmek için bu bağlantıya tıklayarak gerekli bilgileri girmeleri yeterlidir. Öğrenciler, kendilerine özel verilen şifreler aracılığıyla da burs ve kredi durumlarını kontrol edebilirler.

2024 KYK Burs Miktarları Açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı için KYK burs ve kredi miktarlarını da duyurdu. Buna göre, lisans öğrencilerine aylık 2.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 4.000 TL ve doktora öğrencilerine ise 6.000 TL burs verileceği belirtildi. Bu artış, öğrencilerin eğitim süreçlerinde daha rahat bir nefes almalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Bursların Yatacağı Tarihler

İlk defa KYK burs veya kredi alacak öğrencilerin ödeme tarihleri, başvuru yaptıkları öğretim yılı başlangıcına göre belirlenmektedir. Bu öğrencilere her ayın 6 ile 10'u arasında, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre düzenli ödemeler yapılacaktır. Ayrıca, burs ve kredi alan öğrenciler, Ziraat Bankası şubelerinden kendilerine verilen şifrelerle hesaplarına ulaşabilir ve bankamatik kartlarını temin edebilirler.

KYK bursları, öğrencilere hem eğitim masraflarını karşılamada hem de günlük yaşam giderlerinde önemli bir destek sunmaktadır. Eğitim hayatı süresince bu burslar sayesinde birçok öğrenci, maddi yükümlülüklerini daha kolay bir şekilde yerine getirme imkânı bulmaktadır.

#Burs
#Kyk
#Kyk Burs
#Kyk Burs Sonuçları
Güllü’nün Kızı Annesini Öldürme Planı Yaptı mı? Şoke Eden Sözler
Güllü’nün Kızı Annesini Öldürme Planı Yaptı mı? Şoke Eden Sözler
#Magazin / 05 Kasım 2025
Özgür Özel: Bahçeli Ne İstiyorsa Yapsın
Özgür Özel: Bahçeli Ne İstiyorsa Yapsın
#Gündem / 05 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
TOGG Kasım Ayı İndirimleri ve Finansman Fırsatları
TOGG Kasım Ayı İndirimleri ve Finansman Fırsatları
Gündem
İmamoğlu'nun 'Kasası' Adem Soytekin'in Rüşvet İddiaları Gündemde
İmamoğlu'nun 'Kasası' Adem Soytekin'in Rüşvet İddiaları Gündemde
Jon Snow Pelerinini Nasıl Yapabilirsiniz? IKEA'nın Açıklamalarıyla
Jon Snow Pelerinini Nasıl Yapabilirsiniz? IKEA'nın Açıklamalarıyla
Feyza Nur Ceylan Kimdir? Kısmetse Olur Yarışmacısının Hayatı ve Hedefleri
Feyza Nur Ceylan Kimdir? Kısmetse Olur Yarışmacısının Hayatı ve Hedefleri
Stranger Things'te 'zorbalık ve taciz' skandalı: Başrol oyuncusu resmen şikayette bulundu
Stranger Things'te 'zorbalık ve taciz' skandalı: Başrol oyuncusu resmen şikayette bulundu
Uzmanlar Uyardı: Yapay Zeka Geliştikçe Daha Bencil Hale Geliyor
Uzmanlar Uyardı: Yapay Zeka Geliştikçe Daha Bencil Hale Geliyor
Galatasaray'ın Ajax Maçı Kadrosu Açıklandı
Galatasaray'ın Ajax Maçı Kadrosu Açıklandı
THY Teknik AŞ ve Pegasus Hava Yolları Yeni Anlaşma İmzaladı
THY Teknik AŞ ve Pegasus Hava Yolları Yeni Anlaşma İmzaladı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft