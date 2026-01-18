Kocaelispor - Trabzonspor Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Kocaelispor ile Trabzonspor arasında gerçekleşecek olan mücadele, Süper Lig'in önemli karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak olan bu maçın hakemliğini Adnan Deniz Kayatepe üstlenecek. Maç, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bordo-mavili ekip, ligdeki iddiasını devam ettirmek üzere sahaya güçlü bir kadro ile çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Kocaelispor ve Trabzonspor'un sahaya süreceği ilk 11'ler neler? İşte detaylar...

Kocaelispor'un İlk 11'i

Kocaelispor, sahaya çıkacak ilk 11'inde şu oyunculara yer verdi: Kaleci Jovanovic, defans hattında Ahmet, Balogh, Smolcic ve Haidara, orta sahada ise Linetty, Nonge ve Agyei görev alacak. Hücumda ise Tayfur, Churlinov ve Petkovic formayı giyecek. Kocaelispor, taraftarının desteğiyle etkili bir performans sergilemeyi hedefliyor. Özellikle defans hattının yanı sıra orta sahada Linetty ve Nonge'nin yaratıcı oyunları, takımın hücum organizasyonunu şekillendirecek kritik bir rol üstlenecek.

Trabzonspor'un İlk 11'i

Trabzonspor, bu önemli karşılaşmada kalede Onana ile başlayacak. Defans oyuncuları Pina, Nwaiwu, Batagov ve Mustafa'dan oluşurken, orta sahada Oulai, Folcarelli ve Zubkov görev alacak. Bordo-mavili takımın hücum hattında ise Muçi, Olaigbe ve Augusto yer alıyor. Trabzonspor, Süper Lig'de topladığı 35 puan ile lider Galatasaray'ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor. Deplasmanda etkili bir oyun sergileyerek galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Her iki takımın teknik direktörleri, maçın kaderini belirleyecek stratejiler ve oyuncu tercihleri üzerinde yoğunlaşarak sahaya çıkacak. Kocaelispor ve Trabzonspor, bu kritik karşılaşmadan alacakları sonuçla ligdeki konumlarını daha da sağlamlaştırmayı amaçlıyorlar. Maçta yaşanacak gelişmeler, taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor.