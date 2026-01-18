Dolar
43,2789 %0.22
Euro
50,2002 %-0.1
Gram Altın
6.375,38 % -0,30
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Kocaelispor - Trabzonspor Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Kocaelispor - Trabzonspor Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Kocaelispor - Trabzonspor Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
Okunma Süresi: 2 dk

Kocaelispor ile Trabzonspor arasında gerçekleşecek olan mücadele, Süper Lig'in önemli karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak olan bu maçın hakemliğini Adnan Deniz Kayatepe üstlenecek. Maç, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bordo-mavili ekip, ligdeki iddiasını devam ettirmek üzere sahaya güçlü bir kadro ile çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Kocaelispor ve Trabzonspor'un sahaya süreceği ilk 11'ler neler? İşte detaylar...

Kocaelispor'un İlk 11'i

Kocaelispor, sahaya çıkacak ilk 11'inde şu oyunculara yer verdi: Kaleci Jovanovic, defans hattında Ahmet, Balogh, Smolcic ve Haidara, orta sahada ise Linetty, Nonge ve Agyei görev alacak. Hücumda ise Tayfur, Churlinov ve Petkovic formayı giyecek. Kocaelispor, taraftarının desteğiyle etkili bir performans sergilemeyi hedefliyor. Özellikle defans hattının yanı sıra orta sahada Linetty ve Nonge'nin yaratıcı oyunları, takımın hücum organizasyonunu şekillendirecek kritik bir rol üstlenecek.

Trabzonspor'un İlk 11'i

Trabzonspor, bu önemli karşılaşmada kalede Onana ile başlayacak. Defans oyuncuları Pina, Nwaiwu, Batagov ve Mustafa'dan oluşurken, orta sahada Oulai, Folcarelli ve Zubkov görev alacak. Bordo-mavili takımın hücum hattında ise Muçi, Olaigbe ve Augusto yer alıyor. Trabzonspor, Süper Lig'de topladığı 35 puan ile lider Galatasaray'ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor. Deplasmanda etkili bir oyun sergileyerek galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Her iki takımın teknik direktörleri, maçın kaderini belirleyecek stratejiler ve oyuncu tercihleri üzerinde yoğunlaşarak sahaya çıkacak. Kocaelispor ve Trabzonspor, bu kritik karşılaşmadan alacakları sonuçla ligdeki konumlarını daha da sağlamlaştırmayı amaçlıyorlar. Maçta yaşanacak gelişmeler, taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor.

#Gündem
#Haberler
Eskişehir Beylikova İlçesi: Nüfus ve Yüzölçümü Hakkında Bilgiler
Eskişehir Beylikova İlçesi: Nüfus ve Yüzölçümü Hakkında Bilgiler
#Gündem / 18 Ocak 2026
İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan Seçimi İçin Oy Verme İşlemi Başladı
İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan Seçimi İçin Oy Verme İşlemi Başladı
#Politika / 18 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Aç Kalan Domuzlar Şehre İndi
Aç Kalan Domuzlar Şehre İndi
Gündem
Kocaelispor - Trabzonspor Maçı: Tarih, Saat ve Yayın Bilgileri
Kocaelispor - Trabzonspor Maçı: Tarih, Saat ve Yayın Bilgileri
Anadolu'nun Kadim İnançları, Nuray Karadeniz'in "Ma" Kitabı Yayımlandı
Anadolu'nun Kadim İnançları, Nuray Karadeniz'in "Ma" Kitabı Yayımlandı
Melissa Gilbert, Cinsel İstismarla Suçlanan Eşi Timothy Busfield'ın Hapishanede Korunmasını İstedi
Melissa Gilbert, Cinsel İstismarla Suçlanan Eşi Timothy Busfield'ın Hapishanede Korunmasını İstedi
Elon Musk, OpenAI ve Microsoft'a 134 Milyar Dolarlık Dava Açtı
Elon Musk, OpenAI ve Microsoft'a 134 Milyar Dolarlık Dava Açtı
Söke 1970 Spor - Alanya 1221 FSK Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta? Hangi Kanalda?
Söke 1970 Spor - Alanya 1221 FSK Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta? Hangi Kanalda?
Binlerce Vatandaşa Yaşlılık Sigortası Geliyor: Kimler Yararlanacak, Prim Detayları Neler?
Binlerce Vatandaşa Yaşlılık Sigortası Geliyor: Kimler Yararlanacak, Prim Detayları Neler?
MasterChef All Star'da İkinci Finalist Kim Olacak? İzleyiciler Merakla Bekliyor
MasterChef All Star'da İkinci Finalist Kim Olacak? İzleyiciler Merakla Bekliyor
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft