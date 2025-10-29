Kocaeli Gebze'de 6 Katlı Bina Çöktü, Arama-Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Son dakika gelişmesi... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Güzeller Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir bina, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çöktü. Olayın hemen ardından bölgeye arama-kurtarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Çökme anında binada kimlerin bulunduğu ve olaya ilişkin detaylar, yetkililer tarafından yapılacak araştırmalarla belirlenecek.

Olayın Gelişimi

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Çökme sonrası, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda ekip hızla olay yerine intikal etti. İlk belirlemelere göre, bina içerisinde bazı kişilerin olabileceği kaydedildi. Arama-kurtarma ekipleri, enkaza dönüşen yapının etrafını güvenlik çemberine alarak çalışmalara başladı.

Yetkililerden Açıklama

Olayla ilgili olarak Gebze Kaymakamı ve Belediye Başkanı, bölgeye gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Ekiplerin yoğun çabaları sürerken, sağlık durumu kritik olan veya enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için özel ekipmanlar kullanıldığı öğrenildi. Yetkililer, arama çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü ve her türlü önlemin alındığını belirtti.

Geçmişteki Benzer Olaylar

Bu tür yapısal çökme olayları, Türkiye'de zaman zaman yaşanan doğal afetler ve inşaat standartlarına uyulmaması gibi nedenlerle gündeme gelmektedir. Önceki yıllarda da benzer durumların yaşandığı bölgelerde, inşaatların dayanıklılığı ve zemin etütlerinin önemi sıkça vurgulanmıştır. Olayın ardından, bölgedeki diğer binaların durumu hakkında da incelemeler yapılacağı ifade edildi.

Arama-kurtarma çalışmaları devam etmekte olup, olayla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bölgedeki vatandaşların güvenliği için çevrede geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda. Gelişmeler için yetkililerin açıklamaları bekleniyor.