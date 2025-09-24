Kıskanmak Dizisi Nalan Kimdir? Beril Pozam’ın Rolü ve Hikayesi

Nahid Sırrı Örik’in klasik romanından uyarlanan Kıskanmak dizisi, izleyicilerin dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Dizinin en merak edilen karakterlerinden biri olan Nalan, Beril Pozam tarafından canlandırılıyor. Nalan’ın hikayesi, izleyicilere aşk, kıskançlık ve hayal kırıklığı gibi derin duyguları deneyimleme fırsatı sunuyor. Bu haber, Nalan karakterinin özelliklerini, Beril Pozam’ın kariyerini ve dizinin genel temasını detaylı bir şekilde ele alıyor.

Nalan Karakteri Kimdir?

Kıskanmak dizisinde Nalan Şevket, eğitimli, zarif ve güçlü bir kadın olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor. Karakterin Halit Paşazade’ye (Mehmet Günsür) beslediği gizli aşk, Nalan’ın en savunmasız yanlarını ortaya koyuyor. Nalan’ın hikayesi, psikolojik derinliklere sahip bir anlatım sunarak, izleyicinin duygusal bağ kurmasını sağlıyor. Halit’in Mükerrem’le (Hafsanur Sancaktutan) evlenmesi, Nalan’ın yaşamında büyük bir dönüm noktası oluşturuyor ve bu durum, karakterin içsel çatışmalarını artırıyor.

Nalan’ın Hikayesi

Dizide Nalan, Mükerrem’in kuzeni olarak tanıtılıyor ve çocukluk döneminden itibaren onunla kıyaslanıyor. Bu kıyaslama, Nalan’ın öz güveninde sarsıntılara yol açıyor ve karakterin derin bir psikolojik etki altında kalmasına neden oluyor. Nalan’ın yaşadığı duygusal karmaşa, izleyicilere aşk ve kıskançlık temalarını yoğun bir şekilde hissettiriyor. Beril Pozam, bu karmaşık karakteri canlandırarak, oyunculuk yeteneklerini sergileme fırsatı buluyor.

Beril Pozam Kimdir?

1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Beril Pozam, tiyatro ve televizyon projelerinde aktif bir oyuncudur. Daha önce Yalı Çapkını dizisinde de rol almış olan Pozam, 2017 yılından itibaren çeşitli projelerde yer alarak kariyerine yön vermiştir. Beril Pozam, Nalan karakterini canlandırarak, izleyicilerin ilgisini çeken bir performans sergiliyor.

Kıskanmak Dizisinin Konusu

Kıskanmak dizisi, Nahid Sırrı Örik’in romanından uyarlanarak, geçmişle yüzleşme temasını işliyor. Dizinin ana karakterlerinden biri olan Cemil, geçmişin gölgeleri ile bugünün çatışmalarını izleyiciye aktarıyor. Bu derin ve duygusal hikaye, izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor.

Kıskanmak Dizisi Oyuncu Kadrosu

Dizinin zengin kadrosu, farklı karakterleri etkili bir şekilde hayata geçiriyor. Oyuncu kadrosunda Özgü Namal (Seniha), Mehmet Günsür (Halit), Selahattin Paşalı (Nüzhet), Hafsanur Sancaktutan (Mükerrem), Hande Doğandemir (Türkan), İpek Tuzcuoğlu (Şaziye), Beril Pozam (Nalan), Rozet Hubeş (Şerife), Cem Uslu (Cemil), Dilara Aksüyek (Şükran), Lila Gürmen (Rukiye), Zeynep Yüce ve Ayda Aksel (Mediha) gibi isimler yer alıyor. Bu dinamik kadro, dizinin etkileyici atmosferini güçlendiriyor.