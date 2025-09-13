Kılıçdaroğlu'ndan Yatak İddialarına Yalanlama: "Çirkin Bir Provokasyon"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Saygı Öztürk'ün köşe yazısında yer alan yatak iddialarına sert yanıt verdi. Öztürk, CHP'deki kurultay davasında Kılıçdaroğlu'nun lehine bir karar çıkması durumunda, Kılıçdaroğlu'nun hemen CHP Genel Merkezi'ne gitmeyeceğini ve bir hafta bekleyeceğini öne sürdü. Ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde kalması için yatak konulmasının gündemde olduğu iddialarını dile getirdi. Bu açıklamalar, Kılıçdaroğlu tarafından "çirkin bir provokasyon" olarak nitelendirildi.

Öztürk'ün Yazısındaki İddialar

Saygı Öztürk, bugünkü yazısında, CHP'deki kurultay davasının sonucunun Kılıçdaroğlu için olumlu olması halinde, partinin genel merkezine gitmeden önce bir süre bekleyeceğini belirtti. Öztürk, bu durumu, Kılıçdaroğlu'nun durumu değerlendirmesi açısından önemli bir strateji olarak sundu. Yazısında, "Karar, Pazartesi günü lehine sonuçlanırsa Kılıçdaroğlu hemen CHP Genel Merkezi'ne gitmeyecek, bir hafta ortalığın yatışmasını bekleyecek." ifadesine yer verdi. Bu çerçevede, Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde kalması için gerekli düzenlemelerin yapılabileceğini öne sürdü.

Kılıçdaroğlu'ndan Tepki

Kılıçdaroğlu, Öztürk'ün köşe yazısında yer alan yatak iddialarına şiddetle karşı çıktı. Kılıçdaroğlu, "Saygı Öztürk gibi, kendisine ve okuyucu kitlesine çok saygı duyduğum bir gazetecinin benimle alakalı bir konuyu bana sormayarak ve benden teyit almadan haber yapması ve böyle çirkin bir provokasyona alet olması beni derinden üzmüştür." dedi. Ayrıca, söz konusu yazıda yer alan iddiaların tamamının gerçek dışı olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu, "Tekrar ediyorum; basın mensuplarına iletilmek üzere siyasi mesaj vermesi için konuştuğum bir tek yakınım yoktur. Lütfen provokasyonlarla toplumu yanıltmayın." şeklinde konuştu.

Bu olay, CHP içindeki tartışmaların ve siyasi rekabetin ne denli hararetli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kılıçdaroğlu'nun cevabı, partinin iç dinamikleri ve medyanın rolü üzerine önemli bir tartışma başlatabilir.