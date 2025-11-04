Kasım 2025 Subaru Fiyat Listesi: 2 Modele de Zam Geldi!

Japon otomobil üreticisi Subaru, Türkiye pazarında iki modeli ile varlığını sürdürmeye devam ediyor. Sıkı bir hayran kitlesine sahip olan marka, yollarda çok sık görünmese de, sunduğu araçlarla dikkat çekiyor. Ancak, Subaru araçlarının fiyatları, potansiyel alıcılar için bazı zorluklar oluşturabiliyor. Bu yazıda, Subaru'nun Kasım 2025 için geçerli olan güncel fiyat listesine detaylı bir bakış sunacağız. Fiyatların Subaru'dan alındığını ve her ay güncelleneceğini belirtmekte fayda var.

Subaru Araç Fiyatları - Kasım 2025

Kasım 2025 itibarıyla Subaru'nun iki modeli için belirlenen başlangıç fiyatları şu şekildedir:

Yeni Crosstrek e-BOXER: 3.249.900 TL (Ekim fiyatı: 3.199.900 TL)

Forester e-BOXER: 4.449.900 TL (Ekim fiyatı: 4.144.650 TL)

Yeni Crosstrek e-BOXER

2025 model Subaru Crosstrek e-BOXER, markanın hibrit teknolojisi ile dört çeker yeteneklerini bir araya getiren bir versiyonudur. e-BOXER sistemi, klasik Boxer motor ile elektrik destekli motoru birleştirerek daha verimli bir yakıt tüketimi sunar. Bu sistem, anlık tork tepkileri ve dengeli ağırlık dağılımı ile sürücülere avantajlar sağlar. Ayrıca, Subaru’nun simetrik dört çeker (S-AWD) sistemi, hem yol tutuşunu artırır hem de zorlu arazi koşullarında güvenli bir sürüş deneyimi sunar. Yeni Crosstrek, 220 mm yerden yüksekliği ile SUV özelliklerini hissettirirken, iç mekânda 11.6 inç büyüklüğünde bir bilgi-eğlence ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonu ile birlikte gelişmiş destek sistemlerine sahiptir.

Forester e-BOXER

2025 model Subaru Forester e-BOXER, markanın hibrit motor teknolojisini SUV segmentine taşımaktadır. Benzinli Boxer motor ile elektrik motorunun birleşimi, daha düşük yakıt tüketimi ve akıcı tork desteği sunarken, Subaru’nun simetrik dört çeker yapısını korumaktadır. Toplamda yaklaşık 194 beygir gücüne sahip olan Forester, günlük kullanımda verimlilik sağlarken, şehir içindeki hibrit avantajlarını da hissettirir. Yenilenen tasarımı ile daha geniş ön ızgara, modern far grubu ve güncellenmiş arka lambalar dikkat çekmektedir. İç mekânda ise daha sessiz bir sürüş deneyimi, gelişmiş bilgi-eğlence sistemleri ve kapsamlı sürüş destek teknolojileri ile kullanıcıya güvenli ve konforlu bir deneyim sunulmaktadır.