Kartalkaya Davasında Kritik Gelişmeler: Ceza Talepleri Değişti

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen yangında 78 kişi hayatını kaybederken, 133 kişi yaralandı. Yangınla ilgili olarak 19'u tutuklu toplam 32 sanığın yargılanmasına 22 Eylül 2023 tarihinde devam edilecek. Dava süreci, otelin sahibi ve yerel belediye yetkililerinin de aralarında bulunduğu sanıkların ifadeleriyle ilerliyor.

Dava Süreci ve İlk Duruşma

Kartalkaya davasının ilk duruşması 7 Temmuz 2023 tarihinde Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleşti. Duruşma boyunca sanıkların savunmaları alındı ve yangında hayatını kaybedenlerin yakınları ile yaralananlar, taraf avukatları beyanda bulundu. Duruşmaların ardından, mahkeme heyeti 17 Temmuz’da bir ara karar alarak, tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar'ın tutuklanmasına ve mutfak personeli Faysal Yaver'in yurt dışı çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. Duruşma, 22 Eylül tarihinde yeniden görülecek.

Mütalaada Yapılan Değişiklikler

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan 21 sayfalık mütalaada, yangının çıkış şekli ve süreciyle ilgili bilirkişi raporları yer aldı. Mütalaada, 10 sanık hakkında ceza taleplerinde değişiklik yapıldı. Tutuklu sanıklardan otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir hakkında, 78 kez "olası kastla öldürme" suçundan 1950'şer yıl hapis cezası talep edildi. Ayrıca "olası kastla kasten yaralama" ve "olası kastla nitelikli mala zarar verme" suçlarından 178 yıl 582'şer aya kadar hapis cezası isteniyor.

Diğer Sanıklar ve Talepler

Belediye Başkan Yardımcısı Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da aynı suçlardan 1950'şer yıl ile 176 yıl 570'şer aya kadar hapsi istendi. Yangında yer alan şirket yönetim kurulu üyeleri Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras ile otel müdürü Zeki Yılmaz ve muhasebe görevlileri Cemal Özer ve Mehmet Salun'un "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Mütalaada, çeşitli teknik personeller ve güvenlik görevlilerinin de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanması gerektiği belirtildi.

Yangına Ait Yeni Görüntüler

Yangının başlangıç anına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Kayıtlarda, dumanların yayılmasıyla birlikte otel misafirlerinin kaçış anları yer alıyor. Öne çıkan görüntüler arasında, bir kişinin alevler koridoru doldurmadan önceki 40 saniyede kaçışı ve saat 03.27'deki uyarı sonrası odaların kapılarının açılması yer alıyor. Ayrıca, otelin genel müdürü Emir Aras'ın ve ailesinin yangın başladıktan kısa bir süre sonra odalarını terk ettikleri anların görüntüleri de mahkeme kayıtlarına geçti.

Duruşma süreci devam ederken, Kültür ve Turizm Bakanlığı, yangının olduğu tarihte denetim yapan Levent Kırcan ve diğer kontrolörler hakkında soruşturma izni verilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvurdu. Bu gelişmeler, yangının nedenleri ve sorumlularının tespiti açısından büyük önem taşıyor.