Karadağ Vize Başvurusu: Gerekli Belgeler ve Güncel Ücretler

Karadağ, 30 Ekim 2025 tarihi itibarıyla Türk vatandaşları için vize zorunluluğu uygulamasına geçeceğini duyurdu. Bu yeni düzenleme ile birlikte, Karadağ’a seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının, seyahat öncesinde vize başvurusu yapmaları gerekecek. Vize başvurusuyla ilgili en çok merak edilen konular arasında “Karadağ vizesi nasıl alınır, başvurular nereye yapılır ve ücreti ne kadardır?” soruları yer alıyor. İşte Karadağ vize süreci hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar.

Karadağ Vizesi Nasıl Alınır?

Karadağ vizesi için başvuru yaparken, gerekli belgelerin eksiksiz ve güncel olması büyük önem taşımaktadır. İlk olarak, geçerlilik süresi en az 6 ay olan bir pasaport ve doğru bilgilerle doldurulmuş vize başvuru formu hazırlanmalıdır. Başvuru dosyasında genellikle istenen belgeler arasında şunlar yer alır:

Biyometrik fotoğraf (35x45 mm, beyaz fon)

Seyahat sağlık sigortası (en az 30.000 € teminatlı)

Gidiş-dönüş uçak rezervasyonu

Konaklama belgesi (otel rezervasyonu veya davetiye)

Son 3 aya ait banka hesap dökümleri

İşveren yazısı veya öğrenci belgesi

Nüfus kayıt örneği

18 yaş altı başvuranlar için noter onaylı muvafakatname

Belgelerin düzenli ve güncel olması, vize sonucunun olumlu olma ihtimalini artırmaktadır. Başvuruların genellikle 10 ila 15 iş günü içinde sonuçlandığı belirtilmektedir.

Karadağ Vizesi Ücretleri

Karadağ, farklı amaçlara yönelik değişen vize türleri sunmaktadır. 2025 yılı için güncel ücret tarifesi şu şekilde belirlenmiştir:

Uzun süreli (D tipi) ziyaretçi vizesi: 80 Euro

Aile birleşimi vizesi: 80 Euro

Öğrenci vizesi: 80 Euro

Bu ücretler, Karadağ makamlarının yeni vize düzenlemesi sonrasında güncellenebilir. Başvuru sahibi, ücretin güncel durumunu kontrol etmelidir.

Karadağ Vize Başvurusu Nereden Yapılır?

Karadağ Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bordo pasaport sahiplerinin artık vizeye tabi olduğu belirtilmiştir. Vize başvuruları, Türkiye’deki Karadağ Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Vize onayı alındıktan sonra, başvuru sahibi ülke içinde oturum izni başvurusu yapma hakkına da sahiptir. Reddedilen başvurular için itiraz hakkı bulunmaktadır.

Karadağ’a seyahat öncesinde pasaport süresinin yeterli olduğundan emin olunması ve Türkiye’den çıkmadan önce yurt dışı çıkış harcının yatırılması gerektiği unutulmamalıdır. Yeni uygulama ile birlikte Karadağ seyahatleri, planlı bir hazırlık süreci gerektirmektedir. Doğru belgelerle yapılan başvurular, sürecin sorunsuz ilerlemesini sağlamaktadır.