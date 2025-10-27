Karabük'te Motosiklet Kazası: Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 22 yaşındaki Hilal Kahreman hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, Adnan Menderes Bulvarı'nda, kahramanın kullandığı motosiklet ile E.B. yönetimindeki bir kamyonetin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza Anı ve Sonrası

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kahreman, motosikletini kullanırken E.B.'nin yönetimindeki 78 ACJ 336 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada Kahreman yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından, kamyonet sürücüsü E.B. polis tarafından gözaltına alındı ve adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Cenaze Töreni

Hilal Kahreman'ın cenazesi, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, bugün Şirinevler Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Beşbinevler Aile Mezarlığı'na defnedildi. Törende Kahreman'ın ailesi ve yakınları duygu dolu anlar yaşadı.

Tekirdağ'da Kalp Krizi Sonucu Ölüm

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yürüyüş yapmak için parka giden 50 yaşındaki Erdinç Can, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Olay, Cumhuriyet Parkı'nda meydana geldi ve arkadaşının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen Can, hastanede hayatını kaybetti. Can'ın kalp pilinin bir ay önce yenilendiği öğrenildi.

Antalya'da Falezlerde Ceset Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, oltayla balık tutmak için falezlerden inenlerin bulduğu 44 yaşındaki Sami Kırkuşu'nun cesedi, ekipler tarafından sedyeye bağlanarak yukarı çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemede, Kırkuşu'nun 5 metreden düştüğü ve vücudunda kırıklar bulunduğu belirlendi. Herhangi bir ateşli silah ya da kesici alet yarası tespit edilmedi. Kırkuşu'nun cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bursa'da Kepçe Operatörü Ayı Gördü

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, bir kepçe operatörü ormanda gördüğü ayıyı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntüler, Orhaneli Kaymakamlığı tarafından yapılan uyarılarla birlikte sosyal medyada paylaşıldı. Kaymakamlık, vatandaşları ormanlarda dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi.

Mustafakemalpaşa'da Lodos Tehlikesi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, saatte 40 kilometreye ulaşan lodos, park halindeki otomobile doğru giden bir kadını çatıdan kopan sacın altında kalmaktan son anda kurtardı. Olay, çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı ve park halindeki başka bir araca da hasar verdi.

Batman'da Motosiklet Kazası

Batman'da meydana gelen bir motosiklet kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki Z.B. isimli kadına çarpan motosikletin sürücüsü 31 yaşındaki F.B. ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Z.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, sürücü F.B.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi'nde Meme Kanseri Farkındalığı

Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen basın toplantısında, Dünya Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında erken tanının önemi vurgulandı. AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Meme Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi'nin açılışından bu yana 22 bin 943 hastaya hizmet verildiğini belirtti. Erken teşhisle yaşam şansının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu ifade etti.

Şırnak'ta Satranç Turnuvası

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç turnuvasında 317 öğrenci mücadele etti. Turnuvanın amacı, gençlerin zeka ve strateji geliştirmelerine katkı sağlamak olarak belirlendi. Ödüller, Cumhuriyet Bayramı'nda takdim edilecek.