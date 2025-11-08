Karabağ Zaferi’nin 5. Yılı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi’nin 5. yıl dönümü dolayısıyla Bakü’de düzenlenen törene katıldı. Bu özel etkinlikte yaptığı konuşmada, zaferin Türk dünyası için taşıdığı önemi vurguladı. Erdoğan, "Karabağ zaferi, büyük bir adaletsizliği sonlandırmanın ötesinde, bölgemizde yeni bir dönemin kapılarını aralamıştır" dedi.

Bakü'de Önemli Bir Tören

Bakü’de gerçekleştirilen etkinlikte, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Zafer günümüzün beşinci yıl dönümünde sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum" ifadelerini kullandı. Türkiye’deki 86 milyon insanın selamlarını ileten Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’ndaki kardeşlerin de bu gurur gününü coşkuyla kutladığını belirtti.

Azerbaycan Ordusunun Kahramanlığına Vurgu

Erdoğan, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin 30 yıllık işgali sona erdiren mücadelesini selamladı ve "Vatan Muharebesi’nde toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" diye konuştu. Cumhurbaşkanı, "Kalpleri vatan için çarpan kahraman gazilerimize minnettarız" ifadesini kullanarak, Azerbaycan ordusunun direnişinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, bu büyük zaferin mimarı olarak İlham Aliyev'i tebrik etti.

İki Devlet, Tek Millet

Erdoğan, Türk ve Azerbaycan askerlerinin omuz omuza duruşunu hatırlatarak, "Bu tablo, iki devlet tek millet anlayışının en somut göstergesidir" şeklinde konuştu. Karabağ zaferinin yalnızca askeri bir başarı olmadığını, aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcını simgelediğini belirten Erdoğan, "Karabağ Zaferi, vicdanları kanatan büyük bir adaletsizliği sonlandırmakla kalmadı; Kafkasya’da kalıcı barışa giden yolun kilometre taşı oldu" dedi.

Barış ve Gelecek Umudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında barış mesajları vererek, "Biz ne kin tutarız ne de acıların yeniden yaşanmasına izin veririz" vurgusunu yaptı. Konuşmasının sonunda, Cenab-ı Allah'tan Azerbaycan ve Türk dünyasını nice zaferlere kavuşturmasını temenni etti. Bu önemli gün, Türk dünyası için yeni umutlar ve birliktelikler vaat eden bir anı olarak tarihe geçti.