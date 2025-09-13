Juventus Inter Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Serie A'da heyecan dolu bir karşılaşma, Juventus ile Inter arasında gerçekleşecek. Ligde 6 puanla liderlik koltuğunda oturan Juventus, 3 puanla 6. sırada yer alan Inter'i ağırlayacak. Bu önemli mücadele, futbolseverlerin yanı sıra Türkiye'deki izleyiciler tarafından da yakından takip edilecek. Milli oyuncularımız Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu'nun forma giymesi beklenen bu karşılaşmada, iki takımın da hedefi üç puan almak olacak.

Karşılaşmanın Detayları

Juventus ve Inter, tarihindeki 206. karşılaşmalarına çıkacak. İki takım arasındaki rekabette son 10 maçta Inter, 4 galibiyet elde ederken, Juventus 3 kez sahadan galip ayrıldı. Bu istatistikler, her iki takımın da gelecekteki performansları açısından önemli bir gösterge sunuyor. İki takımın da geçmişteki karşılaşmalarında yaşanan çekişmeli anlar, futbolseverler için unutulmaz anılar oluşturdu.

Maçın Tarih ve Saati

Juventus Inter maçı, Serie A'nın 3. hafta mücadelesi kapsamında 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Bu kritik karşılaşma, Avrupa'nın en üst düzey futbol liglerinden birinde yer alan takımların mücadelesine ev sahipliği yapacak.

Canlı Yayın Bilgileri

Karşılaşma, S Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Böylece, futbolseverler bu önemli mücadeleyi ekran başında takip edebilecekler. Juventus'un ev sahipliğinde gerçekleşecek bu mücadelenin, her iki takım için de büyük bir öneme sahip olduğu aşikar. Takımların ligdeki konumları ve oyuncuların performansları, karşılaşmanın sonucunu etkileyen faktörler arasında yer alıyor.