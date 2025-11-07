İzmir'de Suç Örgütüne Yönelik Operasyon: 1,8 Milyar Liralık Hesap Hareketi Tespit Edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İzmir Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyon, 'Saraçlar' olarak bilinen suç örgütünü hedef aldı. 4 Kasım tarihinde yapılan operasyonda, İzmir'in Torbalı, Kemalpaşa, Bornova, Karabağlar, Güzelbahçe ve Foça ilçelerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon sonucunda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda Ele Geçirilen Malzemeler

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli suç unsurları bulundu. Bu aramalarda bir miktar esrar, 3 çek, 1 milyon TL değerinde bir senet, 98 uyuşturucu hap ve 34 kurusıkı mermi ele geçirildi. Operasyon, şüphelilerin çeşitli suçlara karıştığını ortaya koydu. 'Yağma', 'Rüşvet', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' gibi suçlamalarla karşı karşıya kalan şüphelilerin hesap hareketliliği dikkat çekti.

Mali Suçlar Araştırma Kurulu Verileri

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından sağlanan verilere göre, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira hareket saptandı. Bu durum, suç örgütünün mali yapısının büyük ölçekli olduğunu gözler önüne serdi. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam değeri 200 milyon lira olan taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulması için gerekli işlemler başlatıldı.

Adli Süreç ve Gözaltındaki Şüpheliler

Jandarma tarafından gerçekleştirilen işlemler tamamlanan şüphelilerin tamamı, bugün adliyeye sevk edildi. Bu süreçte, şüphelilerin suçlamalarla ilgili savunmaları ve delil durumları değerlendirilecek. İzmir'de gerçekleştirilen bu operasyon, suç örgütlerine yönelik mücadelede önemli bir adım olarak kaydedildi ve güvenlik güçlerinin kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.