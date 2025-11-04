İstanbul'da Trene Binerken Ayağı Sıkışan Yolcu Hastaneye Kaldırıldı

İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki Ataköy Marmaray İstasyonu'nda, trene binmek isteyen bir kadın yolcunun ayağı, tren ile istasyon duvarı arasında sıkıştı. Olay, sabah saat 10.30 sularında meydana geldi ve kadın, çevredeki yolculardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Olay Anı ve Müdahale

Tren istasyonunda yolcuların trene binme anında yaşanan bu talihsiz olay, kadın yolcunun ayağının tren ile duvar arasında sıkışmasıyla başladı. Çevrede bulunan diğer yolcular, kadının çığlıklarını duyunca hemen yardım için harekete geçti. Ataköy Marmaray İstasyonu'nda görevli özel güvenlik ekipleri de durumu fark ederek kadının yardımına koştu.

Güvenlik görevlileri, kadının ayağını kurtarmak için hızlı bir müdahalede bulundu. Bir süre sonra, kadının ayağı sıkıştığı yerden güvenli bir şekilde çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi yaparak durumunu kontrol altına aldı.

Sağlık Durumu ve Soruşturma

Yapılan ilk müdahalenin ardından, kadının sağlık durumu stabil olarak değerlendirildi. Hastaneye götürülen kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü, gerekli soruşturmayı başlattı. Olay anında istasyonda bulunan Onur Karagöz, "Marmaray istasyonunda tren geldiğinde yolcunun ayağı tren ile duvar arasında kaldı. Güvenlik görevlisi durumu fark edip kadını kurtardı" şeklinde bilgi verdi.

Bu tür olaylar, toplu taşıma sistemlerinde güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yolcuların dikkatli olması ve güvenlik görevlilerinin hızlı müdahale yetenekleri, benzer durumların önlenmesinde kritik rol oynuyor.