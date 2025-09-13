İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geldi

İstanbul'da toplu taşımaya yapılan zam, 12 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi toplantısında kabul edildi. Toplu ulaşım araçları, taksi ve okul servislerine yönelik yapılan yüzde 30'luk zam, şehrin ulaşım sisteminde önemli bir değişiklik yarattı. Bu gelişme, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar arasında toplu taşıma ücretlerine ilişkin merak ve araştırma konusu oldu.

Zam Oranı ve Uygulama Tarihi

İBB Meclisi'nin eylül ayı toplantısının üçüncü oturumunda, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında gerçekleştirilen oylama sonucunda, toplu ulaşım ücretlerine yönelik zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni tarifeler, 15 Eylül 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak ve İstanbul'daki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi ulaşım hizmetlerini kapsayacak.

Yeni Toplu Taşıma Ücretleri

Yüzde 30'luk zam sonrası toplu taşıma ücretleri şu şekilde güncellenecek: Elektronik tam bilet ücreti 27 liradan 35 liraya, Mavi Kart aylık abonman ücreti ise 2.120 liradan 2.748 liraya yükselecek. Vapur seferleri içinse Üsküdar-Eminönü hattı 34,20 liradan 44,33 liraya, Kadıköy-Eminönü ve Kadıköy-Beşiktaş seferleri 38,11 liradan 49,40 liraya, Bostancı-Adalar seferi ise 100,45 liradan 130,22 liraya çıkacak.

Taksi Ücretleri ve Diğer Ulaşım Fiyatları

Taksimetre açılış ücreti 42 liradan 54,50 liraya, mesafe ücreti kilometre başına 28 liradan 36,30 liraya, zaman tarifesi ücreti ise saatte 350 liradan 453,71 liraya yükselecek. Minibüslerde, 4 kilometreye kadar en kısa mesafe ücreti 25 liradan 32,50 liraya, 4 ile 7 kilometre arasında ise 26 liradan 34 liraya çıkacak. Öğrenci ücretleri de 16 liradan 21 liraya artırılacak.

Okul ve Personel Servis Ücretleri

Okul servislerinde 0 ile 1 kilometre arasındaki mesafe ücreti 2.605 liradan 3.376 liraya, personel servis ücretleri ise 1.355 liradan 1.757 liraya yükseltilecektir. Bu artışlar, özellikle aileler ve çalışanlar üzerinde önemli bir mali etki yaratması bekleniyor.

Geçmişteki Zamlar ve Ulaşım Politikaları

Bu yıl, toplu taşımada en son 15 Ocak 2025 tarihinde yapılan yüzde 35’lik zam, kentteki ulaşım maliyetlerinin artmasına neden olmuştu. Ayrıca, 26 Haziran'daki UKOME toplantısında önerilen yüzde 21,29'luk zam teklifi, Bakanlık temsilcilerinin hayır oyuyla reddedilmişti. Bu durum, ulaşım zamlarının İBB Meclisi'nde karara bağlanması gerekliliğini gündeme getirdi ve sonuç olarak, CHP grubunun çoğunlukta olduğu mecliste yeni zam teklifi kabul edildi.

İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerindeki bu artış, şehirdeki ulaşım planlamaları ve maliyetler üzerinde tartışmalara yol açarken, vatandaşlar yeni fiyatlarla ilgili bilgi edinme çabalarını sürdürüyor.