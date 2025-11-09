Dolar
42,1601 %0,31
Euro
48,7792 %0,57
Gram Altın
5.434,09 % 0,83
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem İstanbul'da Lisede Disiplin Cezası Skandalı: Öğrenciler Hastanelik Oldu

İstanbul'da Lisede Disiplin Cezası Skandalı: Öğrenciler Hastanelik Oldu

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
İstanbul'da Lisede Disiplin Cezası Skandalı: Öğrenciler Hastanelik Oldu
Okunma Süresi: 2 dk

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan bir teknik lisede meydana gelen olay, eğitim camiasında büyük bir tepkiye yol açtı. Eylül ayında, beden eğitimi öğretmeni Yiğit D. tarafından uygulanan disiplin cezası, öğrencilerin sağlıklarını tehdit eden bir duruma dönüştü. İddiaya göre, öğretmen, derste gürültü yaptıkları gerekçesiyle öğrencilere ağır fiziksel hareketler yaptırdı ve bu durum ciddi yaralanmalara yol açtı.

Öğrencilere Uygulanan Fiziksel Ceza

Olayın merkezinde, 10. sınıf öğrencisi K.I. bulunmaktadır. Öğrencinin ailesinin verdiği bilgilere göre, öğretmen, derste gürültü yapan öğrencileri "ördek yürüyüşü" ve "yerde sürünme" gibi ağır fiziksel hareketleri yapmaya zorladı. Bu ceza sürecinin yaklaşık bir ders saati sürdüğü belirtiliyor. Öğrencinin diz ve kollarında yaralar meydana gelirken, aile durumu fark edince K.I.'yı hastaneye götürdü ve darp raporu aldı.

Aileden Suç Duyurusu ve Öğrencinin İfadesi

K.I.'nın savcılığa verdiği ifadede, olayın ayrıntılarını anlatan çarpıcı detaylar yer aldı. Öğrenci, "Arkadaşlarım çok gürültü yapınca öğretmen bizi salondan çıkardı. Kendi öğretmenimiz bunu öğrenince erkek öğrencilere ceza verdi. Ceza sırasında dizlerim ve kollarım yaralandı. Öğretmen bu durumu gördü ama umursamadı" şeklinde konuştu. Olayın ardından ailesi, öğretmene karşı suç duyurusunda bulundu.

Velilerin Tepkisi ve Eğitim Kurumunun Tutumu

K.I.'nın babası Musa I., yaşanan durumu eleştirerek, "Gece uyuyamayınca annesine ağrısı olduğunu söyledi. O saate kadar konuşmadı, muhtemelen korktu. Hastaneye götürdük ve rapor aldık. Ertesi sabah okula gittiğimizde ilgilenmediler, olayı sıradan gördüler" dedi. Baba, diğer öğrencilerin de benzer bir durum yaşadığını ancak şikayet etmediklerini ifade etti. Musa I., "Biz şikayetçi olduk ama öğretmen hâlâ derslere giriyor. Durumu daha kötü olan çocuklar var. Sırt üstü, diz üstü bir ders saati boyunca sürünmüşler. Öğretmen de hiç özür dilemedi" sözleriyle durumu özetledi.

Bu olay, eğitimde disiplin yöntemlerinin nasıl olması gerektiği konusunda ciddi tartışmalara yol açabilir. Öğrencilerin fiziksel ve psikolojik sağlığını tehlikeye atan uygulamaların önlenmesi gerektiği vurgulanırken, eğitimcilerin sorumlulukları da yeniden gözden geçirilmelidir.

Dilovası'ndaki Parfüm Dolum Fabrikasının Sahibi Kurtuluş Oransal Kimdir?
Dilovası'ndaki Parfüm Dolum Fabrikasının Sahibi Kurtuluş Oransal Kimdir?
#Gündem / 09 Kasım 2025
Magnum Çekiliş Sonuçları 2025 Açıklandı: Porsche Taycan Kazanan Asil ve Yedek Talihliler Belli Oldu!
Magnum Çekiliş Sonuçları 2025 Açıklandı: Porsche Taycan Kazanan Asil ve Yedek Talihliler Belli Oldu!
#Genel / 08 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Tottenham - Manchester United Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Tottenham - Manchester United Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Gündem
Karabağ Zaferi’nin 5. Yılı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de Konuştu
Karabağ Zaferi’nin 5. Yılı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de Konuştu
Zorunlu Trafik Sigortasına Zam Geldi: Büyükşehirlerde Yeni Prim Tutarları Açıklandı
Zorunlu Trafik Sigortasına Zam Geldi: Büyükşehirlerde Yeni Prim Tutarları Açıklandı
Mehmet Hanifi Kalo Kimdir? Genç İş İnsanı Hayatını Kaybetti – İşte Eğitim Hayatı, Kariyeri ve Vefat Nedeni
Mehmet Hanifi Kalo Kimdir? Genç İş İnsanı Hayatını Kaybetti – İşte Eğitim Hayatı, Kariyeri ve Vefat Nedeni
Bella Hadid'in Favori Tatlısı Türk Mutfağından Çıktı
Bella Hadid'in Favori Tatlısı Türk Mutfağından Çıktı
Apple'ın Geleceği İnsansı Robotlarda
Apple'ın Geleceği İnsansı Robotlarda
Kocaelispor - Galatasaray Maçı Tarihi, Saati ve Yayın Bilgileri
Kocaelispor - Galatasaray Maçı Tarihi, Saati ve Yayın Bilgileri
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: ABD'ye Nadir Toprak Elementleri Vermedik
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: ABD'ye Nadir Toprak Elementleri Vermedik
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft