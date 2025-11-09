İstanbul'da Lisede Disiplin Cezası Skandalı: Öğrenciler Hastanelik Oldu

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan bir teknik lisede meydana gelen olay, eğitim camiasında büyük bir tepkiye yol açtı. Eylül ayında, beden eğitimi öğretmeni Yiğit D. tarafından uygulanan disiplin cezası, öğrencilerin sağlıklarını tehdit eden bir duruma dönüştü. İddiaya göre, öğretmen, derste gürültü yaptıkları gerekçesiyle öğrencilere ağır fiziksel hareketler yaptırdı ve bu durum ciddi yaralanmalara yol açtı.

Öğrencilere Uygulanan Fiziksel Ceza

Olayın merkezinde, 10. sınıf öğrencisi K.I. bulunmaktadır. Öğrencinin ailesinin verdiği bilgilere göre, öğretmen, derste gürültü yapan öğrencileri "ördek yürüyüşü" ve "yerde sürünme" gibi ağır fiziksel hareketleri yapmaya zorladı. Bu ceza sürecinin yaklaşık bir ders saati sürdüğü belirtiliyor. Öğrencinin diz ve kollarında yaralar meydana gelirken, aile durumu fark edince K.I.'yı hastaneye götürdü ve darp raporu aldı.

Aileden Suç Duyurusu ve Öğrencinin İfadesi

K.I.'nın savcılığa verdiği ifadede, olayın ayrıntılarını anlatan çarpıcı detaylar yer aldı. Öğrenci, "Arkadaşlarım çok gürültü yapınca öğretmen bizi salondan çıkardı. Kendi öğretmenimiz bunu öğrenince erkek öğrencilere ceza verdi. Ceza sırasında dizlerim ve kollarım yaralandı. Öğretmen bu durumu gördü ama umursamadı" şeklinde konuştu. Olayın ardından ailesi, öğretmene karşı suç duyurusunda bulundu.

Velilerin Tepkisi ve Eğitim Kurumunun Tutumu

K.I.'nın babası Musa I., yaşanan durumu eleştirerek, "Gece uyuyamayınca annesine ağrısı olduğunu söyledi. O saate kadar konuşmadı, muhtemelen korktu. Hastaneye götürdük ve rapor aldık. Ertesi sabah okula gittiğimizde ilgilenmediler, olayı sıradan gördüler" dedi. Baba, diğer öğrencilerin de benzer bir durum yaşadığını ancak şikayet etmediklerini ifade etti. Musa I., "Biz şikayetçi olduk ama öğretmen hâlâ derslere giriyor. Durumu daha kötü olan çocuklar var. Sırt üstü, diz üstü bir ders saati boyunca sürünmüşler. Öğretmen de hiç özür dilemedi" sözleriyle durumu özetledi.

Bu olay, eğitimde disiplin yöntemlerinin nasıl olması gerektiği konusunda ciddi tartışmalara yol açabilir. Öğrencilerin fiziksel ve psikolojik sağlığını tehlikeye atan uygulamaların önlenmesi gerektiği vurgulanırken, eğitimcilerin sorumlulukları da yeniden gözden geçirilmelidir.