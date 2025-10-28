Dolar
İstanbul ve Çevresinde Deprem Hissi: 6.1 Büyüklüğünde Sarsıntı

İstanbul ve Çevresinde Deprem Hissi: 6.1 Büyüklüğünde Sarsıntı
Bugün, Türkiye'nin kuzeybatısında yer alan İstanbul, Balıkesir, Bursa, Eskişehir ve İzmir gibi illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 6.1 olarak kaydedildi. Sarsıntının merkez üssü Balıkesir olarak tespit edilirken, yerel halk arasında paniğe yol açtı. Depremin etkisi, geniş bir coğrafyada hissedildi ve birçok kişi evlerinden dışarı çıktı.

Depremin Ayrıntıları ve Merkez Üssü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamalara göre, deprem saat 14:00 sularında gerçekleşti. Balıkesir iline bağlı Dursunbey ilçesinde meydana gelen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. Depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü. Bu tür bir derinlik, depremin yüzeyde daha fazla hasar yaratma potansiyelini artırıyor.

İstanbul'da Hissedilen Etkiler

İstanbul'da, birçok vatandaş deprem anında panikleyerek binalardan dışarı çıktı. Şehir genelinde bazı binalarda hasar ihbarları alındığı bildirilse de, henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Uzmanlar, İstanbul'un deprem kuşağında yer aldığını hatırlatarak, bu tür sarsıntıların beklenebileceğini ifade ediyor. Ayrıca, depremin ardından İstanbul'da bulunan bazı kamu binalarının da kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.

Diğer İllerdeki Durum

Balıkesir dışında Bursa, Eskişehir ve İzmir gibi illerde de deprem hissedildiği bildirildi. Bu illerde yaşayan vatandaşlar, sarsıntının şiddetini ve süresini farklı şekillerde tanımladı. Balıkesir'de daha fazla hissedilen deprem, sarsıntının merkez üssüne yakın olan bölgelerde daha yoğun bir etki yarattı. Yerel yönetimler, depremin ardından acil durum planlarını devreye sokarak, halkın güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalara başladı.

Uzman Görüşleri

Deprem uzmanları, Türkiye'nin deprem riski taşıyan bir coğrafyada yer aldığını ve bu tür sarsıntıların geçmişte de sıkça yaşandığını belirtiyor. İstanbul'un, 1999 Marmara Depremi'nden sonra büyük bir risk altında olduğunu hatırlatan uzmanlar, bu tür olayların, halkın deprem bilincini artırması açısından önemli olduğunu ifade ediyor. Uzmanlar, deprem sonrası yapılacak hazırlıkların ve eğitimlerin önemini vurguluyor.

Son olarak, depremle ilgili gelişmelerin takip edileceği ve resmi açıklamaların yapılacağı bildirildi. Halkın, güvenli alanlarda kalması ve yetkililerin talimatlarına uyması gerektiği belirtildi. Depremin ardından, yerel ve ulusal basında gelişmelerin yakından izlenmesi bekleniyor.

