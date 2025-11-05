İstanbul Maltepe'de Su Kesintisi 5-6 Kasım 2023

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 5 Kasım 2023 tarihinde Maltepe ilçesinde su kesintisi olacağını duyurdu. Su kesintisinin hangi saat aralığında gerçekleşeceği ve etkilenen mahalleler hakkında detaylı bilgiler, bölge sakinleri tarafından merakla araştırılmakta. Kesintinin, içme suyu hatlarındaki bir arıza nedeniyle meydana geleceği bildirildi.

Kesintiden Etkilenen Mahalle ve Süreç

Maltepe ilçesinde su kesintisinden etkilenecek olan mahalle Gülensu Mahallesi olarak belirlendi. İSKİ'nin açıkladığı bilgilere göre, su kesintisinin başlangıç tarihi 5 Kasım 2023 saat 10:07 olarak kaydedilirken, tahmini bitiş saati ise aynı gün 18:00 olarak planlandı. Bu süre zarfında, bölgedeki vatandaşların su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alternatif önlemler almaları önerilmektedir. Su kesintisinin nedeni, 250 mm çaplı şebeke hattında meydana gelen bir arıza olarak açıklandı.

İSKİ ile İletişim Bilgileri

Su kesintisi ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlar, İSKİ'nin ALO 185 çağrı merkezi ile iletişime geçebilirler. Bu iletişim kanalı, su kesintisi hakkında güncel bilgiler sağlayarak, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamalarını önlemeye yardımcı olacaktır.

İstanbul genelinde zaman zaman gerçekleşen su kesintileri, altyapı çalışmalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu tür durumlar, su şebekelerinin bakım ve onarım süreçleriyle ilgili olup, İSKİ tarafından düzenli olarak duyurulmaktadır. Maltepe'deki kesinti de bu kapsamda, su hizmetlerinin sürekliliği için gerekli bir adım olarak görülüyor.