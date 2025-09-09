iPhone 17 Türkiye Fiyatı ve Ön Sipariş Tarihleri Açıklandı

Apple, iPhone 17 serisinin Türkiye fiyatlarını ve ön sipariş tarihlerini duyurdu. Teknoloji meraklıları için heyecan verici bir gelişme olan bu açıklama, 9 Eylül'de gerçekleştirilen lansmanda yapıldı. Lansmanda, standart modelin yanı sıra iki Pro versiyonu da tanıtıldı. Yeni iPhone 17'nin ekran özellikleri, işlemci gücü ve kamera sistemindeki yenilikler dikkat çekiyor.

iPhone 17 Fiyatları ve Modelleri

iPhone 17 serisi, farklı depolama seçenekleri ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Türkiye'deki fiyatlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

iPhone 17 256 GB: 77.999 TL

iPhone 17 512 GB: 89.999 TL

iPhone 17 Air 256 GB: 97.999 TL

iPhone 17 Air 512 GB: 109.999 TL

iPhone 17 Air 1 TB: 121.999 TL

iPhone 17 Pro 256 GB: 107.999 TL

iPhone 17 Pro 512 GB: 119.999 TL

iPhone 17 Pro 1 TB: 131.999 TL

iPhone 17 Pro Max 256 GB: 119.999 TL

iPhone 17 Pro Max 512 GB: 131.999 TL

iPhone 17 Pro Max 1 TB: 143.999 TL

iPhone 17 Pro Max 2 TB: 168.999 TL

Ön Sipariş ve Satış Tarihleri

iPhone 17 ön siparişleri 12 Eylül'de başlayacak. Kullanıcılar, yeni cihazlarına 19 Eylül itibarıyla kavuşabilecekler. Bu tarihler, Apple'ın ürün lansman takvimi çerçevesinde belirlenmiş olup, Türkiye pazarındaki teknoloji tutkunları için önemli bir fırsat sunuyor.

iPhone 17 Teknik Özellikleri

iPhone 17, 6.3 inç OLED ekranı ile kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor. Ekranın 120Hz ProMotion adaptif yenileme hızı, akıcı bir kaydırma deneyimi sağlarken, 3.000 nit tepe parlaklık değeri, iPhone tarihindeki en yüksek parlaklık olarak kaydediliyor. Performans konusunda A19 çipi sayesinde %20 daha hızlı bir işlem gücü sunuluyor. Cihaz, 6 çekirdekli CPU ve 5 çekirdekli GPU ile güçlü grafik performansı vaat ediyor.

Kamera Özellikleri

iPhone 17'nin arka kamera sistemi, ana ve telefoto kameraların tek lens altında birleştiği Dual Fusion teknolojisi ile donatıldı. Varsayılan çözünürlük 24 MP iken, 48 MP ultra geniş açılı kamera ile 4 kat daha fazla detay sunulması hedefleniyor. Ayrıca, 2x optik kalite telefoto desteği de mevcut. Ön kamerada ise 12 MP çözünürlüğe sahip yeni bir sensör bulunuyor. Bu sensör, Center Stage özelliği ile yatay modda selfie çekimini kolaylaştırıyor. Kullanıcılar, portre ve manzara modları arasında tek dokunuşla geçiş yapabiliyor.

Yeni iPhone 17, Action Button ve dikey kamera dizilimi gibi yenilikçi özelliklerle birlikte geliyor. Pro serisinden baz modele taşınan kamera odaklı Camera Control tuşu, kullanıcı deneyimini daha da geliştirmeyi amaçlıyor.