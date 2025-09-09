Dolar
41,2828 %0,31
Euro
48,3257 %0,51
Gram Altın
4.820,49 % -0,05
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Halid Meşal: Filistin Direnişinin Önemli İsimlerinden Biri

Halid Meşal: Filistin Direnişinin Önemli İsimlerinden Biri

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Halid Meşal: Filistin Direnişinin Önemli İsimlerinden Biri
Okunma Süresi: 2 dk

Filistin direnişinin önde gelen figürlerinden Halid Meşal, uzun yıllar boyunca Hamas’ın siyasi yapısında etkili bir rol üstlenmiştir. Meşal’in kim olduğu ve nerede yaşadığı, hem bölgesel hem de uluslararası siyaset açısından önemli bir merak konusudur.

Halid Meşal'ın Hayatı ve Eğitimi

Halid Meşal, 1956 yılında Batı Şeria'nın Ramallah yakınlarındaki Silvad köyünde dünyaya gelmiştir. 1967 yılında gerçekleşen Altı Gün Savaşı sonrasında ailesiyle birlikte Kuveyt'e göç etmiştir. Kuveyt'te geçen yıllarında, Müslüman Kardeşler hareketinden etkilenerek siyasi düşüncelerini şekillendirmiştir. 1978 yılında Kuveyt Üniversitesi'nin Fizik Bölümü'nden mezun olan Meşal, burada bir süre öğretmenlik yapmıştır. 1980'lerde, Filistin direniş hareketinin önemli bileşenlerinden biri olan Hamas'ın kuruluşuna katkıda bulunmuştur.

Siyasi Kariyeri ve Önemi

Halid Meşal, 1996 yılında Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak atanmış ve bu görevini 2017 yılına kadar sürdürmüştür. Bu süreçte, Hamas’ın uluslararası alandaki etkinliğini artırmak için önemli adımlar atmıştır. 1999 yılından itibaren Katar’ın başkenti Doha'da yaşamaya başlamış ve burayı Hamas’ın dış ofisinin merkezi haline getirmiştir. Meşal, 2024 yılında İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından Hamas’ın yurt dışındaki en üst düzey lideri konumuna gelmiştir.

Hukuki Durumu ve Uluslararası İlişkiler

Halid Meşal’ın siyasi kariyeri, birçok zorluk ve tartışmayı da beraberinde getirmiştir. 2024 yılı itibarıyla, ABD Adalet Bakanlığı tarafından Meşal hakkında terör örgütüne destek suçlamasıyla iddianame düzenlenmiştir. Bu durum, Meşal’ın uluslararası diplomasi ve siyasi ilişkiler üzerindeki etkisini sorgulayan pek çok tartışmaya yol açmıştır. Özellikle, Filistin'in geleceği ve Hamas’ın rolü üzerinde süregelen tartışmalar, Meşal’ın konumunu daha da önemli hale getirmektedir.

Halid Meşal’ın yaşamı ve siyasi kariyeri, Filistin direniş hareketinin dinamiklerini ve uluslararası siyasetteki yansımalarını anlamak açısından kritik bir öneme sahiptir. Onun liderliği, sadece Hamas için değil, aynı zamanda Filistin halkı için de bir sembol niteliği taşımaktadır.

#Halid Meşal
Hamas'ın Doha'daki Kritik İsimlerinden Halil el-Hayye Kimdir?
Hamas'ın Doha'daki Kritik İsimlerinden Halil el-Hayye Kimdir?
#Gündem / 09 Eylül 2025
Satranç Yayıncısı Sabri Can Onay Yontar Kimdir, Neden Gündemde?
Satranç Yayıncısı Sabri Can Onay Yontar Kimdir, Neden Gündemde?
#Gündem / 09 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Bolu'da 3 Bin Yıllık Gladyatör Mezar Anıtı Keşfedildi
Bolu'da 3 Bin Yıllık Gladyatör Mezar Anıtı Keşfedildi
Gündem
Kanlar İçerisinde Bulundu: Uzman Çavuşun Evinde Gizemli Ölüm
Kanlar İçerisinde Bulundu: Uzman Çavuşun Evinde Gizemli Ölüm
Eski Bakan Agah Oktay Güner, Ankara’da Son Yolculuğuna Uğurlandı
Eski Bakan Agah Oktay Güner, Ankara’da Son Yolculuğuna Uğurlandı
Nil Karaibrahimgil’in Eşi Serdar Erener Kimdir?
Nil Karaibrahimgil’in Eşi Serdar Erener Kimdir?
iPhone 17 Serisinin Batarya Kapasiteleri Sızdırıldı: Bir İlk Yaşanıyor
iPhone 17 Serisinin Batarya Kapasiteleri Sızdırıldı: Bir İlk Yaşanıyor
Barış Alper Yılmaz: Galatasaray İçin Mücadele Edeceğim
Barış Alper Yılmaz: Galatasaray İçin Mücadele Edeceğim
Hazine, iki tahvil ihalesiyle 79,6 milyar lira borçlandı
Hazine, iki tahvil ihalesiyle 79,6 milyar lira borçlandı
Domenico Tedesco Kimdir? Fenerbahçe'nin Teknik Direktör Adayı Hakkında Bilgiler
Domenico Tedesco Kimdir? Fenerbahçe'nin Teknik Direktör Adayı Hakkında Bilgiler
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft