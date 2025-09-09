Hamas'ın Doha'daki Kritik İsimlerinden Halil el-Hayye Kimdir?

İsrail'in, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği hava saldırısında hedef alınan Halil el-Hayye, Hamas'ın dış ilişkilerinde önemli bir rol üstlenen ve son dönemde dikkat çeken bir lider olarak biliniyor. 1960 doğumlu olan Hayye, Hamas'ın kuruluşundan bu yana, İslami Direniş Hareketi'nin hem siyasi hem de askeri alanlarda etkili bir figürü haline gelmiştir.

Halil el-Hayye'nin Kariyeri ve Rolü

Gaza Şeridi kökenli olan Halil el-Hayye, Hamas'ın uluslararası ilişkilerinde kritik bir konumda bulunuyor. Özellikle İran ve diğer bölgesel güçlerle kurduğu güçlü bağlantılar, onun Hamas'ın stratejik hedeflerine ulaşmasında önemli bir avantaj sağlıyor. 2022 yılında, devrik Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile Hamas arasındaki uzun süredir devam eden kopukluğu gidermek amacıyla Şam'a gerçekleştirdiği ziyarette liderlik ettiği heyet, bölgedeki dengelerin yeniden şekillenmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu girişim, İran'ın İsrail ve ABD'ye karşı oluşturduğu bölgesel ittifakın güçlenmesine katkıda bulundu.

Aksa Tufanı ve Hayye'nin Stratejik Önemi

2023 yılında, 7 Ekim tarihinde başlayan Aksa Tufanı'nın planlayıcılarından biri olarak gösterilen Hayye, aynı zamanda Hamas liderleri İsmail Haniye ve Yahya Sinvar'ın şehit edilmesinin ardından grubun beş kişilik liderlik konseyinde önemli bir pozisyona yükselmiştir. Bu durum, onun Hamas içindeki etkisini artırmış ve özellikle İsrail'in saldırıları karşısında grup içindeki stratejik kararların alınmasında daha fazla söz sahibi olmasını sağlamıştır.

Ailesinin Yaşadığı Kayıplar ve Diplomatik Faaliyetleri

Halil el-Hayye, ailesinin İsrail saldırılarında ağır kayıplar vermesi nedeniyle de dikkat çekmektedir. 2014 yılında en büyük oğlu Osama ve onun ailesinin şehit olması, onun için derin bir acı kaynağı olmuştur. Uzun süre Gazze dışında, özellikle Katar'da bulunarak Hamas'ın diplomatik temaslarını yürüttüğü bilinen Hayye, bölgedeki ateşkes görüşmelerine katılan heyetle bağlantılı olduğu düşünülen liderlerden biri olarak öne çıkmaktadır.

İsrail'in Doha'daki hava saldırısında hedef alınan Halil el-Hayye'nin durumu, bölgedeki gerilimi artırırken, Hamas'ın dış ilişkilerindeki kritik rolü de bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Hayye'nin liderlik özellikleri ve stratejik bağlantıları, Hamas'ın gelecekteki siyasi ve askeri hamlelerinde önemli bir belirleyici olmaya devam edecektir.