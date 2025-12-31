2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi Artış Oranı ve Ödeme Bilgileri

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2026 yılı için yeniden değerleme oranıyla birlikte güncellendi. Araç sahipleri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit olarak ödemelerini gerçekleştirdikleri MTV, bu yıl %25,49 oranında bir artışla uygulamaya girecek. Resmî Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, araçların model yılı, motor silindir hacmi ve değerine göre belirlenen yeni MTV tutarları, birçok sürücüyü etkileyecek. 2026 yılı için belirlenen MTV tarifeleri, elektrikli araçlar için de farklı kriterlerle hesaplanmaya devam edecek.

2026 Yılı MTV Zam Oranı

2026 yılı için Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı, yıllık yeniden değerleme oranı doğrultusunda %25,49 olarak açıklanmıştır. Bu oran, tüm MTV tarifelerine uygulanacak ve araç sahiplerinin ödemelerinde önemli değişiklikler yaratacaktır. Özellikle 2021 yılından itibaren artan araç fiyatları ve enflasyon oranları göz önüne alındığında, bu artışın araç sahipleri üzerinde mali bir etkisi olacağı öngörülmektedir.

MTV 1. Taksit Ödeme Tarihleri

2026 yılı için MTV ödemeleri, iki taksit şeklinde yapılmaktadır. İlk taksit ödemeleri, 1 Ocak ile 31 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. İkinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayında yapılacaktır. Araç sahipleri, MTV ödemelerini Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesi, vergi daireleri, banka şubeleri ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla gerçekleştirebilecekler. Ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda, vergi daireleri tarafından takibe alınacak ve aylık %1,4 gecikme faizi uygulanacaktır.

2026 Zamlı MTV Fiyatları

2026 yılı için Motorlu Taşıtlar Vergisi fiyatları, araçların yaşına ve motor silindir hacmine göre değişiklik göstermektedir. 1 Ocak 2018 tarihinden önce tescil edilmiş araçlar için belirlenen MTV ücretleri, aşağıdaki gibidir:

1-3 yaş araçlar için:

0-1300 cc: 6.066,19 TL

1301-1600 cc: 10.567,51 TL

1601-1800 cc: 18.679,19 TL

1801-2000 cc: 29.432,42 TL

4-6 yaş araçlar için:

0-1300 cc: 4.231,52 TL

1301-1600 cc: 7.923,44 TL

1601-1800 cc: 14.589,47 TL

1801-2000 cc: 22.659,73 TL

7-11 yaş araçlar için:

0-1300 cc: 2.361,72 TL

1301-1600 cc: 4.594,19 TL

1601-1800 cc: 8.593,56 TL

1801-2000 cc: 13.318,25 TL

01 Ocak 2018 sonrası tescilli araçlar için MTV ücretleri ise, motor silindir hacmine ve aracın değerine göre farklılık göstermektedir. Örneğin, 1-3 yaş araçlar için 0-1300 cc motor silindir hacmine sahip araçlar, matrahı 259 bin 900 TL altındaki araçlarda 6.066,19 TL olarak belirlenmiştir. Bu değer, 259.900 TL ile 455.300 TL arasındaki araçlar için 6.667,28 TL, 455.300 TL üzerindeki araçlar için ise 7.282,18 TL olarak değişmektedir.

Bu kapsamda, 2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı ve yeni fiyatlar, araç sahiplerini etkileyecek önemli bir finansal değişim sürecine işaret etmektedir. Araç sahiplerinin ödemelerini zamanında yapmaları, gecikme faizi ile karşılaşmamaları açısından büyük önem taşımaktadır.