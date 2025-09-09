Satranç Yayıncısı Sabri Can Onay Yontar Kimdir, Neden Gündemde?

Çevrim içi satranç yayıncılığı, son yıllarda Türkiye’de giderek popülerlik kazanırken, bu alanda öne çıkan isimlerden biri Sabri Can Onay Yontar oldu. Eğitim geçmişi ve kariyeri ile dikkat çeken Yontar, satranç dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Özellikle yayıncılık faaliyetleri ile geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başarmıştır.

Eğitim ve Kariyer

Sabri Can Onay Yontar, eğitim hayatına İstanbul Teknik Üniversitesi’nde uzay mühendisliği bölümünde başlayarak, bu alanda derin bir bilgi birikimi edinmiştir. Ortaöğrenimini ise Pertevniyal Lisesi’nde tamamlayarak, akademik kariyerine sağlam bir temel atmıştır. Yontar, Avrupa’daki eğitim fırsatlarını değerlendirmek amacıyla Erasmus programı kapsamında Yunanistan’ın Patras kentinde de eğitim almıştır. Bu deneyim, Yontar’ın uluslararası bakış açısını geliştirmesine katkı sağlamıştır.

Satranç Kariyeri ve Yayıncılığı

Yontar, satranç alanında hem oyuncu hem de yayıncı olarak aktif bir rol üstlenmektedir. Chess.com platformunda “naritav” kullanıcı adıyla tanınan Yontar, klasik kategoride yaklaşık 1940 ELO puanına sahiptir. Rapid ve Blitz kategorilerindeki dereceleri de FIDE kayıtlarında yer almaktadır. Bu başarıları, Yontar’ın oyuna olan tutkusunu ve yeteneğini gözler önüne sermektedir. Çevrim içi yayınlarını Twitch platformu üzerinden bireysel olarak sürdürmekte olan Yontar, ayrıca Chess24 Türkiye kanalında uluslararası turnuvalarda yorumculuk yaparak izleyicilere satranç maçlarını daha anlaşılır bir şekilde aktarmaktadır. Magnus Carlsen Invitational ve Steinitz Memorial gibi önemli organizasyonlarda yaptığı yorumlar, onun bu alandaki uzmanlığını pekiştirmektedir.

Medya Faaliyetleri

Sabri Can Onay Yontar, satranç yayıncılığı alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çekmektedir. Emre Hasgüleç ile birlikte kurduğu “Satranç Medya” adlı YouTube kanalı, güncel turnuvaları takip eden ve satranç karşılaşmalarını detaylı bir şekilde analiz eden içeriklerle doludur. Yontar, Türkiye’de çevrim içi satranç yayıncılığı alanında öne çıkan isimlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmalar, satranç sporunun yaygınlaşmasına ve daha fazla kişi tarafından ilgi görmesine katkıda bulunmaktadır.

Sabri Can Onay Yontar’ın satranç yayıncılığı kariyeri, eğitim geçmişi ve medya faaliyetleri ile birleşerek ona önemli bir konum kazandırmıştır. Gelecekteki projeleri ve etkinlikleri ile bu alandaki etkisini artırmaya devam etmesi beklenmektedir.