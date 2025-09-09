Dolar
Hazine, iki tahvil ihalesiyle 79,6 milyar lira borçlandı

Hazine, iki tahvil ihalesiyle 79,6 milyar lira borçlandı

Hazine, iki tahvil ihalesiyle 79,6 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk ihalede 2 yıl (672 gün) 6 ayda bir yüzde 18,92 kupon ödemeli devlet tahvilinin, yeniden ihracını gerçekleştirdi.İhalede basit faiz yüzde 37,59, bileşik faiz yüzde 41,12 oldu.Nominal teklifin 81 milyar 489 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 39 milyar 906 milyon lira, net satış 42 milyar 216,7 milyon lira olarak gerçekleşti.Kamudan gelen 20 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 52 milyar 412,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 25 milyar liralık satış yapıldı.İkinci ihalede ise 5 yıl (1764 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 17,05 kupon ödemeli devlet tahvilinin, yeniden ihracı yapıldı.İhalede basit faiz yüzde 34,64, bileşik faiz yüzde 37,63 oldu.Nominal teklifin 53 milyar 540 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 7 milyar 100 milyon lira, net satış 7 milyar 365,7 milyon lira olarak gerçekleşti.Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 27 milyar 754,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 5 milyar liralık satış yapıldı.Böylece, Hazine gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde 79 milyar 602,4 milyon lira borçlandı

#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
#İhale
#Tahvil İhalesi
