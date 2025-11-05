İmamoğlu'nun 'Kasası' Adem Soytekin'in Rüşvet İddiaları Gündemde

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında önemli gelişmeler yaşanıyor. İmamoğlu'nun "kasası" olarak bilinen Adem Soytekin, savcılığa verdiği yeni ifadede, rüşvet sisteminin işleyişine dair çarpıcı detaylar paylaştı. Soytekin'in ifadesinin, 2019 yılında başlayan rüşvet çarkının 2025 yılına kadar nasıl devam ettiğini, nakit akışının nasıl sağlandığını ve işlemlerin nasıl faturalandırıldığını anlattığı bildirildi.

Rüşvet Çarkının İşleyişi

Adem Soytekin, ifadesinde İmamoğlu döneminde müteahhitlerden alınan dairelerin nasıl toplandığını ve bunların hangi yöntemlerle devredildiğini açıkladı. Beylikdüzü döneminde uygulanan "havuz" sistemi aracılığıyla müteahhitlerden alınan dairelerin, her altı ayda bir Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz ile yapılan hesaplarla kontrol edildiği belirtildi. Soytekin, "11. Mahalle'de 4 daireyi kendi söyledikleri kişilere devrettim. Bu daireler, Kuğulu Park'ın işletmecisi olan kişilerin ihalelere girmemeleri karşılığında devredildi" ifadelerini kullandı.

Müteahhitlerle Olan İlişkisi

Soytekin, müteahhitlerin belediyeden taleplerinin karşılanmaması nedeniyle kendisine tepki gösterdiğini ve bu durumun rüşvet sisteminin işleyişine etkisini vurguladı. Uğur Güngör isimli müteahhit ile yaptığı görüşmede, Güngör’ün belediyeden işlerinin hallolmadığını söyleyerek kendisine tepki gösterdiğini belirtti. Ayrıca, müteahhitlerle rüşvet pazarlıklarının çoğunlukla kendisi gitmeden önce tamamlandığını ve sadece daire seçme aşamasında bulunduğunu ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Büyüyen Sistem

2019'dan itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçişle birlikte rüşvet sisteminin katlanarak büyüdüğünü iddia eden Soytekin, ödemelerin nakit veya çek ile yapılmaya başlandığını kaydetti. "Bu paralar genellikle Fatih Keleş'in aile üyeleri tarafından elden teslim edilirdi" açıklamasında bulundu.

Medya Duyulunca Sistemin Değişimi

Soytekin, medyada adının geçmesinin ardından rüşvet sisteminden dışlandığını ve yerine yeni isimlerin geçtiğini ifade etti. Bu dönemdeki sistemin, Beylikdüzü döneminin çok daha üzerinde bir büyüklüğe ulaştığını belirtti. Ayrıca, 2022 yılında "harfiyat protokolü" adı altında yeni gelir kaynaklarının oluşturulmaya çalışıldığını da aktardı.

Belgeler ve İddialar

Adem Soytekin, elinde bulunan belgeleri savcılığa sunduğunu ve bunların tüm işlemlerin kayıt altında olduğunu belirtti. "Bütün banka dekontları, çekler ve tapu devirleri dosyada mevcut" diyerek, eksik anlatım nedeniyle tutuklandığını ifade etti. İddialarına göre, rüşvet gelirlerinin paylaşımı, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Murat Gülibrahimoğlu gibi isimler arasında yapılmaktaydı.

Bu gelişmeler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarının derinleştiğini ve soruşturmanın kapsamının genişlediğini göstermektedir. Soytekin'in ifadeleri, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, sürecin nasıl ilerleyeceği merakla beklenmektedir.