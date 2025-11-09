Hatay'da Seyir Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Hatay'ın Altınözü ilçesi Sofular Mahallesi'nde bir otomobil, seyir halindeyken aniden alev alarak büyük bir yangın tehlikesi oluşturdu. Olay, sürücünün araçtaki dumanı fark etmesiyle başladı ve kısa sürede otomobilin tamamını etkisi altına alan alevler, çevredeki vatandaşları da paniğe sürükledi.

Yangına Hızla Müdahale Edildi

Alevlere teslim olan otomobile, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerinin etkili çalışması sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı. Ancak, otomobilin büyük bir kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmaması sevindirici bir gelişme olurken, araçtaki hasar dikkat çekti.

Olayın Sebepleri Araştırılıyor

Yangının çıkış sebebi henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, otomobilin teknik durumunun inceleneceği ve yangının nedeninin belirlenmeye çalışılacağı bildirildi. Ayrıca, benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Bu tür yangınlar, özellikle yaz aylarında artış göstermekte olup, sürücülere araçlarının bakımını düzenli olarak yaptırmaları konusunda uyarılarda bulunulmaktadır. Hatay'da yaşanan bu olay, araçların güvenliği ve yangın öncesi alınabilecek tedbirler açısından önemli bir hatırlatma niteliği taşımaktadır.