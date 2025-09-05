Dolar
Hasan Babacan Kimdir, Ne İş Yapıyor?

Hasan Babacan Kimdir, Ne İş Yapıyor?

Yayınlanma
Güncellenme
14
Hasan Babacan Kimdir, Ne İş Yapıyor?
CHP İstanbul İl Yönetimi'ne geçici olarak atanan Hasan Babacan, heyetten çekilme kararı alarak kamuoyunun dikkatini çekti. Bu gelişmenin ardından, "Hasan Babacan kimdir, ne iş yapıyor?" soruları gündeme geldi. Babacan'ın kişisel hayatı, akademik geçmişi ve siyasi kariyeri hakkında detaylar merak ediliyor.

Hasan Babacan'ın Hayatı ve Eğitimi

Hasan Babacan, 1966 yılında Isparta'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü'nde başlayarak 1988 yılında mezun oldu. Daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde yüksek lisans çalışmasını, "1590 tarihli Tapu Tahrir Defterine göre Revan Kazası" başlıklı tez ile tamamladı. Akademik kariyerinde önemli bir adım atan Babacan, doktorasını Süleyman Demirel Üniversitesi'nde "Mehmed Talât Paşa 1874-1921 (Siyasi Hayatı ve İcraatı)" konulu tezi ile gerçekleştirdi. Bu çalışması, Türkiye'nin siyasi tarihine dair önemli bilgileri içermektedir.

Hasan Babacan'ın Siyasi Kariyeri

Hasan Babacan, siyaset sahnesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında yer almaktadır. İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Babacan, 2 Eylül 2025 tarihinde CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasıyla birlikte geçici heyet üyeleri arasında yer aldı. Ancak, bu süreçte 5 Eylül 2025 tarihinde kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, İstanbul İl Başkanlığı'na atanan heyetten çekildiğini duyurdu. Babacan, açıklamasında, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş, yıllarını bu partiye adamış biri olarak, partimizin bu süreci sağduyu, birlik ve beraberlik içerisinde atlatması gerektiğine inanıyorum" ifadesini kullandı. Bu sözleri, partinin geleceği hakkında duyduğu endişeleri ve birlik çağrısını yansıtmaktadır.

Hasan Babacan, akademik geçmişi ve siyasi deneyimi ile dikkat çeken bir isim olarak, gelecekteki siyasi durumu ve CHP içindeki rolü ile ilgili tartışmaların merkezinde yer almaya devam edecek.

