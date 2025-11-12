Dolar
Hamdi Armağan Kaplan Kimdir? Şehit Astsubay Hakkında Merak Edilenler

Hamdi Armağan Kaplan Kimdir? Şehit Astsubay Hakkında Merak Edilenler

Yayınlanma
14
Hamdi Armağan Kaplan Kimdir? Şehit Astsubay Hakkında Merak Edilenler
Okunma Süresi: 2 dk

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C130 askeri kargo uçağının düşmesi sonucu meydana gelen trajik olay, Milli Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyuruldu. Kazada şehit düşen askerler arasında Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan’ın da yer aldığı öğrenildi. Peki, Hamdi Armağan Kaplan kimdir ve aslen nerelidir? Bu sorular, yaşanan acı olayın ardından merak edilmeye başlandı.

Kaza ve Arama Kurtarma Çalışmaları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü bildirdi. Uçakta toplamda yirmi askeri personelin bulunduğu bilgisi verildi. Kaza sonrasında, bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri hızlı bir şekilde başlatıldı. MSB, düşen uçağın TSK envanterinde kayıtlı olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının Azerbaycan ve Gürcistan yetkilileri ile koordineli bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Hamdi Armağan Kaplan’ın Hayatı

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan’ın acı haberi, memleketi Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine ulaştı. Kaplan’ın baba ocağına Türk bayrakları asıldı ve bölge halkı derin bir üzüntüye büründü. Kaplan’ın, Azerbaycan'daki görevlerini tamamlayıp Türkiye’ye dönüş yolculuğundayken kazaya kurban gittiği öğrenildi. Evli ve iki çocuk babası olan Kaplan, ailesi ve sevdikleri tarafından büyük bir özlemle anılacak.

MSB’den Son Güncellemeler

Milli Savunma Bakanlığı, kazanın ardından yapılan son bilgilendirmede, "Kaza geçiren uçağımızda, uçuş ekibi ile birlikte toplam yirmi personelimiz mevcuttu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları hassasiyetle devam ediyor" açıklamasını yaptı. Bu süreçte, Türkiye'nin dost ve kardeş ülkeleri olan Azerbaycan ve Gürcistan ile işbirliği içinde çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

Hamdi Armağan Kaplan’ın şehadeti, Türk Silahlı Kuvvetleri camiasında olduğu kadar, ailesi ve Gümüşhacıköy halkı için de büyük bir kayıp olarak değerlendirilmektedir. Bu tür olaylar, milletimizin kahramanlıklarını ve fedakârlıklarını bir kez daha gözler önüne sererken, askeri personelin güvenliği ve desteklenmesi konusundaki önem de bir kez daha hatırlatmaktadır.

