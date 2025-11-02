Hafta Sonu Altın Fiyatları Ne Kadar? 2 Kasım 2025 Pazar Gram ve Çeyrek Altın Fiyatı

2 Kasım 2025 Pazar günü, uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmeler ışığında altın fiyatları dikkat çekiyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleştirilen görüşmenin olumlu sonuçları, yatırımcıların güvenli liman varlıklarına olan talebini azaltmış durumda. Bu durum, altın fiyatlarının seyrini doğrudan etkiliyor. Peki, bugünkü altın fiyatları ne seviyelerde işlem görüyor? İşte detaylı fiyat bilgileri.

Gram Altın Fiyatları

Bugün gram altın fiyatı, alışta 5.411,59 TL, satışta ise 5.412,39 TL olarak belirlendi. Gram altın, yatırımcıların en çok tercih ettiği çeşitlerden biri olmayı sürdürüyor. Bu fiyatlar, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişiklik göstermekte.

Çeyrek Altın Fiyatları

Çeyrek altın, alış fiyatı 8.658,54 TL, satış fiyatı ise 8.849,25 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altın, özellikle düğün ve özel günlerde hediye olarak tercih edilmesi nedeniyle sıkça işlem gören bir yatırım aracı. Yüksek talep, fiyatların değişkenliğini artırıyor.

Diğer Altın Türleri

Cumhuriyet altını, alışta 34.634,17 TL, satışta 35.288,76 TL olarak işlem görüyor. Tam altın fiyatları ise alışta 36.427,00 TL, satışta 36.711,00 TL seviyelerinde. Yarım altın ise alışta 17.262,97 TL, satışta 17.698,51 TL'den alıcı buluyor. Ayrıca, ziynet altını alış fiyatı 34.634,17 TL, satış fiyatı 35.288,76 TL olarak belirlenmiş durumda. Ata altın fiyatı ise alışta 37.074,21 TL, satışta 38.010,58 TL olarak işlem görüyor.

Bilezik Fiyatları

14 ayar bilezik gram fiyatı, alışta 3.078,30 TL, satışta 4.163,43 TL olarak belirlenirken; 22 ayar bilezik gram fiyatı alışta 5.097,74 TL, satışta 5.334,25 TL seviyesinde. Bu fiyatlar, bilezik alım satımında da önemli bir etken olarak öne çıkıyor.

Gremse Altın Fiyatları

Gremse altın, alışta 90.731,00 TL, satışta 91.636,00 TL olarak işlem görüyor. Bu tür altınlar, genellikle yatırım amaçlı alım-satım işlemlerinde tercih ediliyor. Altın fiyatlarındaki bu dalgalanmalar, yatırımcıların stratejilerini de etkilemekte.

Sonuç olarak, 2 Kasım 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları yatırımcılar için önemli bir veri kaynağı olmaya devam ediyor. Piyasalardaki gelişmeler ve uluslararası ilişkiler, altın fiyatlarının yönünü belirleyen başlıca etkenler arasında yer alıyor.