Haberin Gündemi Gündem Hac Kesin Kayıt Takvimi Belli Oldu

Hac Kesin Kayıt Takvimi Belli Oldu

Yayınlanma
14
Hac Kesin Kayıt Takvimi Belli Oldu
Okunma Süresi: 2 dk

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2026 yılı hac kurası sonuçları, e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, hac kesin kayıt takvimi merak konusu haline geldi. Bu yıl, kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran toplam 1 milyon 799 bin 835 kişi, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine katıldı. Geçmiş yıllardan kayıtlı olup kaydını güncelleyen vatandaşlarla birlikte, yaklaşık 1 milyon 800 bin kişi 2026 yılı hac kurasında yer alma hakkı kazandı.

Hac Kesin Kayıt Takvimi

Kesin kayıt işlemleri, hac ile ilgili hak kazanan 84 bin 942 kişi için 11-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Kutsal topraklara seyahatler ise 18 Nisan-22 Mayıs tarihleri arasında planlanmışken, dönüşler 31 Mayıs-25 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır. Bu tarihler, hacı adayları için önemli bir dönüm noktası olarak öne çıkmaktadır.

Kesin Kayıt İşlemleri

Kesin kayıt işlemleri, e-Devlet sistemi üzerinden "Hac İşlemleri (Diyanet İşleri Başkanlığı)" hizmeti aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Kura sonucunda hak kazanan adayların kayıt formunda, uçuş yapılacak havaalanı tercihi, hac ücreti ödeme yöntemleri ve konaklama türü gibi detaylara yer verilecektir. Hacı adayları, eğer birlikte hacı olmak istedikleri kişiler varsa, aynı konaklama türünü seçmeleri ve grup halinde başvuruda bulunmak için “kura birlikteliği” sağlamaları gerekmektedir.

Bu yılki hac organizasyonu ile ilgili süreçlerin sorunsuz ilerlemesi için adayların belirtilen tarihlere dikkat etmeleri ve gerekli adımları zamanında atmaları önem arz etmektedir. Hac, İslam dininin en önemli ibadetlerinden birisi olması sebebiyle, sürecin titizlikle yürütülmesi gereklidir.

#Diyanet
#Kura Çekimi
#Hac Kurası
