Güncel Altın Fiyatları Alış-Satış Rakamları: Bugün Gram Altın Ne Kadar, Çeyrek Altın Kaç TL Oldu?

Altın piyasasında hareketlilik, yeni haftanın dördüncü gününde de devam ediyor. Yatırımcılar, 6 Kasım 2025 tarihi itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını gibi değerli metallerin fiyatlarını anlık olarak takip ediyor. Piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle yatırımcılar, altın alım-satım kararlarını vermeden önce güncel fiyatları araştırıyor.

Gram Altın Fiyatları

Bugün gram altın fiyatları, yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görmekte. 6 Kasım 2025 tarihi itibarıyla gram altın alış fiyatı 5.389,51 TL, satış fiyatı ise 5.390,27 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak anlık değişim gösterebilir.

Çeyrek Altın Fiyatları

Çeyrek altın, altın yatırımcıları için önemli bir tercih olmaya devam ediyor. Bugün çeyrek altın alış fiyatı 9.009,00 TL, satış fiyatı ise 9.093,00 TL olarak kaydedilmiştir. Yatırımcıların çeyrek altına olan ilgisi, genellikle hediyelik olarak tercih edilmesinden kaynaklanmaktadır.

Yarım Altın Fiyatları

Yarım altın fiyatları da yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. 6 Kasım 2025 tarihi itibarıyla yarım altın alış fiyatı 18.019,00 TL, satış fiyatı ise 18.175,00 TL olarak güncellenmiştir. Yarım altın, genellikle düğün ve benzeri özel günlerde tercih edilen bir yatırım aracı olmuştur.

Tam Altın Fiyatları

Tam altın, yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bugünün verilerine göre tam altın alış fiyatı 35.927,00 TL, satış fiyatı ise 36.223,00 TL olarak belirlenmiştir. Tam altın, genellikle yatırım amaçlı alımlar için tercih edilmektedir.

Cumhuriyet Altını Fiyatları

Cumhuriyet altını, geleneksel olarak yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Ancak, bu yazıda Cumhuriyet altını fiyatlarına yer verilmemiştir. Yatırımcıların ilgisini çeken bu altın türü, genellikle değerli bir tasarruf aracı olarak değerlendirilmektedir.

Altın piyasasındaki fiyatlar, ekonomik veriler, döviz kurları ve piyasa talepleri gibi çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Bu nedenle, yatırımcıların anlık fiyat takibi yapmaları ve piyasa gelişmelerini izlemeleri büyük önem taşımaktadır. Bugün altın fiyatları, yatırımcıların dikkatle izlediği bir konu olmaya devam ediyor.