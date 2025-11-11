Dolar
Gram Altın ve Çeyrek Altın Fiyatları - 11 Kasım 2025

Gram Altın ve Çeyrek Altın Fiyatları - 11 Kasım 2025
Türkiye genelinde altın fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Son günlerde dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, 11 Kasım Salı günü de en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. Güvenli liman olarak görülen altın, doların değer kaybetmesiyle birlikte yeniden bir yükseliş trendine girdi. Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın Aralık ayında gerçekleştirebileceği olası faiz indirimleri de altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekliyor. Peki, 11 Kasım itibarıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne durumda? İşte detaylar.

Altın Piyasasındaki Son Gelişmeler

Altın piyasasında beklenen hareketlilik, yatırımcıların ilgisini çekmeye başladı. Uzun süredir güvenli bir yatırım aracı olarak görülen altın, yeniden yükselişe geçti. ABD Merkez Bankası'nın Aralık ayında faiz indirimi konusunda net bir sinyal vermemesi sonrası yaşanan kısa süreli gerileme, uzmanların yeniden faiz indirimini masaya koymasıyla birlikte yerini yukarı yönlü bir trende bıraktı. Yatırımcılar, her zaman olduğu gibi Kapalıçarşı'dan gelen verilere yoğun ilgi gösteriyor.

11 Kasım Güncel Altın Fiyatları

11 Kasım itibarıyla altın fiyatları şu şekildedir:

  • Gram Altın Alış: 5.615,52 TL
  • Gram Altın Satış: 5.616,24 TL
  • Çeyrek Altın Alış: 9.428,00 TL
  • Çeyrek Altın Satış: 9.512,00 TL
  • Yarım Altın Alış: 18.856,00 TL
  • Yarım Altın Satış: 19.013,00 TL
  • Tam Altın Alış: 37.596,00 TL
  • Tam Altın Satış: 37.904,00 TL
  • Ata Altın Alış: 38.608,00 TL
  • Ata Altın Satış: 38.893,00 TL
  • 22 Ayar Bilezik Alış: 5.261,38 TL
  • 22 Ayar Bilezik Satış: 5.504,17 TL
  • Gümüş Alış: 68,93 TL
  • Gümüş Satış: 69,00 TL

Not: Yukarıda belirtilen altın ve döviz kuru bilgileri, 11 Kasım Salı günü saat 07.00 itibarıyla güncellenmiştir. Yatırımcıların altın fiyatlarındaki değişimleri takip etmeleri önem arz ediyor.

