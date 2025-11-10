Dolar
Giresun'da Sınırlar Değişti! Bektaş Yaylası Yavuzkemal Beldesi'ne Bağlandı

Giresun'da Sınırlar Değişti! Bektaş Yaylası Yavuzkemal Beldesi'ne Bağlandı

Yayınlanma
14
Giresun'da Sınırlar Değişti! Bektaş Yaylası Yavuzkemal Beldesi'ne Bağlandı
Okunma Süresi: 2 dk

Giresun iline bağlı Bulancak ilçesinin Konuklu köyünde gerçekleştirilen referandum, bölge halkı için önemli bir dönüm noktası oldu. Yapılan oylama sonucunda, köyün Bektaş Yaylası'nın Yavuzkemal Beldesi'ne bağlanması kararlaştırıldı. Referandumda, 256 kayıtlı seçmenden 199'u sandığa giderek oy kullandı ve katılımcıların tamamı "evet" oyu verdi. Bu sonuç, bölge halkının geleceğe dair beklentilerini ve toplumsal birleşme arzusunu yansıtıyor.

Referandumun Ayrıntıları

Konuklu köyünde yapılan referandum, yerel yönetimlerin ve halkın katılımıyla gerçekleştirildi. Oy verme işleminin ardından, Bektaş Yaylası'nın Yavuzkemal Beldesi'ne dahil edilmesi yönündeki karar, bölgedeki sosyo-ekonomik yapı üzerinde de etkili olacağı öngörülüyor. Seçmenlerin tamamının "evet" oyu vermesi, bu birleşmenin toplumda geniş bir destek bulduğunu gösteriyor.

Belediye Başkanından Açıklama

Referandum sonucunu değerlendiren Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, bu gelişmenin hem Bektaş Yaylası hem de Yavuzkemal Beldesi için hayırlı olmasını diledi. Önal, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Geleceği yayla turizminde olan Yavuzkemal Beldemiz sınırlarında bulunan Kulakkaya Yaylası'nda olduğu gibi Bektaş Yaylası'na da en güzel hizmetleri yapacağız" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, bölgedeki turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik bir taahhüt niteliği taşıyor.

Bölgenin Turizm Potansiyeli

Bektaş Yaylası, doğal güzellikleri ve turizm olanakları ile dikkat çekiyor. Yavuzkemal Beldesi'nin bu yeni sınırları içerisinde yer alması, bölgedeki turizm faaliyetlerini de canlandırabilir. Yerel yönetimler, bu birleşmenin ardından altyapı ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik projeler üzerinde çalışacaklarını ifade etti. Bu tür adımlar, hem yerel ekonomiyi güçlendirecek hem de ziyaretçilerin ilgisini çekecek.

Referandumla birlikte oluşan yeni yapı, Giresun'un turizm haritasında da önemli bir yer tutacak gibi görünüyor. Bektaş Yaylası'nın Yavuzkemal Beldesi'ne bağlanması, bölgedeki yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve turizm yatırımlarının artırılması açısından büyük bir fırsat sunuyor. Bu değişiklik, yerel halk için daha fazla hizmet ve olanak anlamına geliyor.

