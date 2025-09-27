Erdoğan'dan Deniz Kuvvetleri Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi’nin yıldönümünü ve Deniz Kuvvetleri Günü’nü kutlayarak, Türkiye'nin deniz gücüne olan bağlılığını vurguladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, tarihi zaferin önemine dikkat çekti ve Türk denizcilerinin stratejik rolünü hatırlattı.

Preveze Deniz Zaferi ve Tarihsel Önemi

Preveze Deniz Zaferi, 1538 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun Akdeniz’deki hakimiyetini pekiştiren önemli bir askeri başarıdır. Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa liderliğindeki Osmanlı donanması, bu zaferle birlikte Akdeniz’de önemli bir güç dengesini değiştirmiştir. Erdoğan, bu tarihi olayın anısını yaşatmanın ve denizciliğin önemini vurgulamanın, ulusun geleceği açısından kritik olduğunu ifade etti.

Mavi Vatan Vurgusu

Erdoğan, paylaşımında "Mavi Vatan" kavramının altını çizerek, Türkiye'nin deniz yetki alanlarını koruma konusundaki kararlılığını dile getirdi. Mavi Vatan, Türkiye'nin denizler üzerindeki hak ve menfaatlerini ifade eden bir terim olarak, son yıllarda sıkça gündeme gelmektedir. Cumhurbaşkanı, bu bağlamda Türk denizcilerine selam göndererek, onların fedakarlıklarının önemini vurguladı.

Deniz Kuvvetleri'nin Rolü ve Geleceği

Deniz Kuvvetleri, Türkiye'nin savunma stratejisinin önemli bir parçası olarak, hem ulusal güvenliğin sağlanmasında hem de uluslararası sulardaki varlığın artırılmasında kritik bir rol oynamaktadır. Erdoğan, deniz kuvvetlerinin modernizasyonuna ve gelişimine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti. Bu bağlamda, Türk donanmasının uluslararası standartlara ulaşma hedefi doğrultusunda yapılan yatırımların önemi de vurgulandı.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, denizcilerin geçmişteki kahramanlıklarını anarak, bugünkü denizcilerin de aynı azim ve kararlılıkla görevlerini sürdürdüğünü ifade etti. Deniz Kuvvetleri Günü vesilesiyle, tüm denizcilerin ve ailelerinin bu özel günde onurlandırılması gerektiğinin altını çizdi.