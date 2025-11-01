Engin Çağlar Kimdir, Kaç Yaşındaydı? Engin Çağlar Neden, Nasıl Öldü? Cenaze Töreni Ne Zaman, Saat Kaçta, Nerede Düzenlenecek?

Dolar
Yeşilçam'ın önemli isimlerinden biri olan Engin Çağlar'ın vefatı, sinema dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Film-San Vakfı'nın kurucu üyeleri arasında yer alan sanatçının hayatı ve cenaze törenine ilişkin detaylar, sevenleri tarafından merakla araştırılmaktadır.

Engin Çağlar Kimdir?

Gerçek adı Çağlan Övet olan Engin Çağlar, 28 Ağustos 1940 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 85 yaşında hayatını kaybeden sanatçı, 1960’lı ve 1970’li yıllarda Türk sinemasının en tanınmış erkek oyuncularından biri olarak ön plana çıkmıştır. Dönemin efsanevi isimleri olan Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birçok önemli projede başrol oynamıştır. Hem fiziksel çekiciliği hem de beyefendi duruşuyla, dönemin "jön" karakterlerini temsil eden Çağlar, "Kınalı Yapıncak", "Feride", "Makber" ve "İntizar" gibi unutulmaz yapımlarla Türk sinemasında kalıcı bir iz bırakmıştır. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra yapımcılığa da adım atan Engin Çağlar, sinema endüstrisine katkı sunmaya devam etmiştir.

Engin Çağlar'ın Vefatı ve Sebebi

Engin Çağlar, 31 Ekim 2025 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesinde geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan sanatçı, hemen hastaneye kaldırılmıştır. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Bu trajik olay, sinema camiasında ve sevenleri arasında büyük bir hüzünle karşılanmıştır.

Cenaze Töreni Detayları

Engin Çağlar’ın cenaze töreni, 2 Kasım 2025 Pazar günü Şişli Merkez Camii'nde gerçekleştirilecektir. Tören, öğle namazının ardından yapılacak olup, sanatçının sevenleri ve sinema camiasının önemli isimleri, usta sanatçıyı son yolculuğunda uğurlamak için bir araya gelecektir. Bu anlamlı veda, Engin Çağlar’ın sinema kariyerinde bıraktığı izlerin bir kez daha hatırlanmasına vesile olacaktır.

