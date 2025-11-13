Emekli ve Memur Maaş Zammı 2026: SSK ve Bağ-Kur Maaşları Ne Kadar Olacak?

Emekli ve memur maaşları, Türkiye'de her yıl iki kez enflasyon oranına bağlı olarak belirlenmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla, 2026 yılı için geçerli olacak zam oranları netlik kazanmıştır. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon beklentisini güncelleyerek, maaş hesaplamalarına yön vermektedir. Bu haberimizde, SSK, Bağ-Kur ve memur maaşları için yapılan güncel hesaplamaları detaylandıracağız.

2026 Emekli Maaş Zamları Ne Olacak?

Temmuz ayında gerçekleşen artışla birlikte, en düşük emekli maaşı 16 bin TL seviyesini aşmıştı. Temmuz-Ekim dönemi için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanan zam oranı %16.67 olarak belirlenmişken, memur emeklilerine ise %15.57 oranında bir artış gerçekleştirilmiştir. 2026 yılı için memurların maaşlarına toplu sözleşme gereği %11 oranında bir zam yapılması planlanmaktadır. Yılın ikinci yarısında ise öğretmen, doktor ve polis gibi memurlara ilave olarak %7 oranında bir artış uygulanacaktır.

Maaş Hesaplamaları ve Enflasyon Beklentileri

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini %32 olarak belirlenmiştir. Bu tahmine dayanarak, emeklilerin maaş artış oranı %13.50 olarak hesaplanmaktadır. 4 aylık enflasyon verileri netleştikten sonra, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı kesinleşecektir. Ortalama 17 bin TL maaş alan bir emekliye %13.50 zam yapılması durumunda, maaşı 2 bin 295 TL artarak 19 bin 295 TL’ye yükselecektir. 19 bin TL maaş alan emekliler için ise aynı oranla 2 bin 565 TL artış gerçekleşerek, maaşları 21 bin 565 TL’ye ulaşacaktır. En düşük emekli maaşının ise %32 tahminine göre 19 bin 159 TL olması beklenmektedir.

2026 Memur Maaşları Ne Kadar Olacak?

2026 yılı için memurların maaşları da Ekim ayı enflasyon verilerine göre belirlenmektedir. Mevcut verilere göre, memurların maaşları %16.5 oranında bir artış almayı garantilemiştir. Bu hesaplamalara göre, en düşük memur maaşının 50 bin TL'yi geçmesi öngörülmektedir. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre %19 zam yapılması durumunda, bu rakam 52 bin TL seviyesine ulaşacaktır. Memur emeklileri için kesinleşen zam oranı ise %16,5 olarak belirlenmiş olup, en düşük memur emeklisi aylığı 26 bin 422 TL olacaktır. Merkez Bankası'nın tahminine göre %19 zam yapılması durumunda, bu miktar 26 bin 977 TL'ye çıkacaktır.