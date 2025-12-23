2026 Yılı İçin Asgari Ücret Hesaplama: Zam Senaryoları ve Toplantı Tarihleri

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte asgari ücretin ne kadar artacağı sorusu, çalışanlar ve işverenler tarafından merakla bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla yaptığı toplantılara hız kesmeden devam ediyor. Komisyonun üçüncü toplantısı, 23 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Zam oranlarının kesinleşmemiş olması, işçi ve işveren kesimleri arasında tartışmalara yol açarken, olası zam senaryoları ise yüzde 20 ile yüzde 35 arasında değişiyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantıları

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılı asgari ücretini belirlemek için 12 Aralık ve 18 Aralık tarihlerinde iki toplantı gerçekleştirdi. İşçi temsilcileri olan TÜRK-İŞ'in katılmadığı bu toplantılarda, hükümet ve işveren temsilcileri arasında görüş alışverişinde bulunuldu. Üçüncü toplantının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak olması, yeni asgari ücretle ilgili somut bir teklifin gündeme gelebileceği ihtimalini artırıyor.

Mevcut Asgari Ücret ve Olası Zam Senaryoları

Halen geçerli olan net asgari ücret, 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak belirlenmiş durumda. Bu ücretin brüt karşılığı ise 26 bin 5 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor. İşverene olan toplam maliyet ise 30 bin 621 lira 48 kuruş olarak hesaplanıyor. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine göre, 2026 yılı için enflasyon oranı yüzde 13 ile 19 arasında değişiyor. Bu durum, asgari ücret zammının enflasyon oranlarıyla ilişkisini daha da önemli hale getiriyor.

Asgari ücrette yapılacak olası zam senaryoları ise şu şekilde öngörülüyor:

Yüzde 20 zam: Net asgari ücret 26.525 TL, brüt asgari ücret 31.206 TL

Yüzde 25 zam: Net asgari ücret 27.630 TL, brüt asgari ücret 32.506 TL

Yüzde 30 zam: Net asgari ücret 28.736 TL, brüt asgari ücret 33.807 TL

Yüzde 35 zam: Net asgari ücret 29.841 TL, brüt asgari ücret 35.107 TL

Yeni Asgari Ücretin Açıklanma Tarihi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, nihai kararını vermesi için toplamda dört toplantı yapması planlanıyor. Ancak, üçüncü toplantıda da bir mutabakat sağlanması durumunda süreç hızlanabilir. İşveren ve hükümetin anlaşma sağlaması halinde, asgari ücret oy birliğiyle belirlenebilir. Yeni asgari ücretin 31 Aralık 2025 tarihine kadar açıklanması bekleniyor ve yürürlüğü 1 Ocak 2026 itibarıyla başlayacak. Bu süreç, hem çalışanlar hem de işverenler için önemli sonuçlar doğuracak.