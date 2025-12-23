Dolar
42,8295 %0.02
Euro
50,6614 %0.52
Gram Altın
6.163,81 % 0,88
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem 2026 Yılı İçin Asgari Ücret Hesaplama: Zam Senaryoları ve Toplantı Tarihleri

2026 Yılı İçin Asgari Ücret Hesaplama: Zam Senaryoları ve Toplantı Tarihleri

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
2026 Yılı İçin Asgari Ücret Hesaplama: Zam Senaryoları ve Toplantı Tarihleri
Okunma Süresi: 2 dk

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte asgari ücretin ne kadar artacağı sorusu, çalışanlar ve işverenler tarafından merakla bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla yaptığı toplantılara hız kesmeden devam ediyor. Komisyonun üçüncü toplantısı, 23 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Zam oranlarının kesinleşmemiş olması, işçi ve işveren kesimleri arasında tartışmalara yol açarken, olası zam senaryoları ise yüzde 20 ile yüzde 35 arasında değişiyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantıları

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılı asgari ücretini belirlemek için 12 Aralık ve 18 Aralık tarihlerinde iki toplantı gerçekleştirdi. İşçi temsilcileri olan TÜRK-İŞ'in katılmadığı bu toplantılarda, hükümet ve işveren temsilcileri arasında görüş alışverişinde bulunuldu. Üçüncü toplantının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak olması, yeni asgari ücretle ilgili somut bir teklifin gündeme gelebileceği ihtimalini artırıyor.

Mevcut Asgari Ücret ve Olası Zam Senaryoları

Halen geçerli olan net asgari ücret, 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak belirlenmiş durumda. Bu ücretin brüt karşılığı ise 26 bin 5 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor. İşverene olan toplam maliyet ise 30 bin 621 lira 48 kuruş olarak hesaplanıyor. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine göre, 2026 yılı için enflasyon oranı yüzde 13 ile 19 arasında değişiyor. Bu durum, asgari ücret zammının enflasyon oranlarıyla ilişkisini daha da önemli hale getiriyor.

Asgari ücrette yapılacak olası zam senaryoları ise şu şekilde öngörülüyor:

Yüzde 20 zam: Net asgari ücret 26.525 TL, brüt asgari ücret 31.206 TL

Yüzde 25 zam: Net asgari ücret 27.630 TL, brüt asgari ücret 32.506 TL

Yüzde 30 zam: Net asgari ücret 28.736 TL, brüt asgari ücret 33.807 TL

Yüzde 35 zam: Net asgari ücret 29.841 TL, brüt asgari ücret 35.107 TL

Yeni Asgari Ücretin Açıklanma Tarihi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, nihai kararını vermesi için toplamda dört toplantı yapması planlanıyor. Ancak, üçüncü toplantıda da bir mutabakat sağlanması durumunda süreç hızlanabilir. İşveren ve hükümetin anlaşma sağlaması halinde, asgari ücret oy birliğiyle belirlenebilir. Yeni asgari ücretin 31 Aralık 2025 tarihine kadar açıklanması bekleniyor ve yürürlüğü 1 Ocak 2026 itibarıyla başlayacak. Bu süreç, hem çalışanlar hem de işverenler için önemli sonuçlar doğuracak.

Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı: Uyuşturucu Operasyonu Kapsamında Çarpıcı Detaylar
Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı: Uyuşturucu Operasyonu Kapsamında Çarpıcı Detaylar
#Magazin / 23 Aralık 2025
Güney Kore’nin Uzaya Roket Gönderme Denemesi Başarısız Oldu
Güney Kore’nin Uzaya Roket Gönderme Denemesi Başarısız Oldu
#Teknoloji / 23 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Asgari Ücret 3. Toplantısı Tarihi ve Beklentiler
Asgari Ücret 3. Toplantısı Tarihi ve Beklentiler
Gündem
2026 ÖSYM Sınav Takvimine Göre KPSS Sınav Tarihleri Belli Oldu
2026 ÖSYM Sınav Takvimine Göre KPSS Sınav Tarihleri Belli Oldu
Partizan, NBA'den Cameron Payne'i Transfer Etti
Partizan, NBA'den Cameron Payne'i Transfer Etti
Elazığ Ticaret Fuarı için Geri Sayım Başladı
Elazığ Ticaret Fuarı için Geri Sayım Başladı
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan Netanyahu'nun Sözlerine Sert Tepki
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan Netanyahu'nun Sözlerine Sert Tepki
Eşref Rüya’nın Sadık’ı Şener Savaş Kimdir? Nereli, Kaç Yaşında? Eşref Rüya’dan Ayrıldı mı?
Eşref Rüya’nın Sadık’ı Şener Savaş Kimdir? Nereli, Kaç Yaşında? Eşref Rüya’dan Ayrıldı mı?
Instagram ve WhatsApp Hesaplarınızı Koruma Rehberi
Instagram ve WhatsApp Hesaplarınızı Koruma Rehberi
Fenerbahçe Beşiktaş Maçının VAR Hakemi Açıklandı
Fenerbahçe Beşiktaş Maçının VAR Hakemi Açıklandı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft