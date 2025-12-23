Güney Kore’nin Uzaya Roket Gönderme Denemesi Başarısız Oldu

Güney Kore’nin uzaya gerçekleştirdiği ilk ticari roket gönderme denemesi, beklenen başarıyı sağlayamadı. Hanbit-Nano roketinin fırlatılışı, uluslararası uzay araştırmaları tarihinde önemli bir yer edinmeyi hedefliyordu; ancak bu girişim, fırlatma sonrası yaşanan kaza ile sonuçlandı. Roket, Brezilya’daki Alcantara Uzay Merkezi'nden yerel saatle 22.13’te fırlatıldı, fakat sadece 30 saniye sonra teknik bir arıza meydana geldi.

Fırlatma Detayları ve Kazanın Nedenleri

Roketin işletmecisi Innospace, fırlatma sonrası yaşanan sorunu detaylı bir şekilde açıkladı. Roketin kalkışından kısa bir süre sonra meydana gelen teknik arıza nedeniyle, roket önceden belirlenmiş bir güvenli bölgeye düştü. Şirket, bu olayda can kaybı veya ek hasar yaşanmadığını belirterek, güvenlik önlemlerinin etkinliğini vurguladı. Fırlatma anı, YouTube üzerinden canlı olarak yayınlandı ancak kalkışın hemen ardından alevlerin görünmesi üzerine yayın kesildi.

Hanbit-Nano Roketinin Yük Taşıma Kapasitesi

Hanbit-Nano roketinin hedefi, 5’i uydu olmak üzere toplam 8 parça yükü Alçak Yer Yörüngesi’ne taşımaktı. Roketin ilk aşaması, 25 ton tahrip gücüne sahip hibrit bir motor ile güçlendirilmişken, ikinci aşaması sıvı oksijen ve metan yakıtlı bir motorla destekleniyordu. Bu özellikler ile roket, Güney Kore’nin uzay teknolojisi alanındaki yeteneklerini sergilemeyi amaçlıyordu.

Fırlatma Tarihindeki Ertelemeler

Fırlatma, ilk olarak 22 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmıştı. Ancak bu tarih, çeşitli nedenlerden ötürü üç kez ertelendi. Başarılı bir fırlatış, Güney Kore’de özel bir şirket tarafından gerçekleştirilecek ilk uzay fırlatışı olacaktı ve bu durum, ülkenin uzay araştırmalarındaki bağımsızlığını simgelemekteydi. Ancak yaşanan bu aksaklık, gelecekteki projelerin planlaması açısından yeni bir değerlendirme sürecini de beraberinde getirecektir.