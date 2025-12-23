2026 ÖSYM Sınav Takvimine Göre KPSS Sınav Tarihleri Belli Oldu

2026 yılı için ÖSYM sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri de netlik kazandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında memuriyet hedefleyen lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu adaylar, bu önemli sınavlar için hazırlıklarını takvime uygun olarak planlamaya başladı. KPSS'nin farklı oturumlarına yönelik başvuru ve sınav tarihlerinin yanı sıra sonuç açıklama tarihleri de merak edilen konular arasında yer alıyor.

KPSS Sınav Tarihleri

ÖSYM tarafından 14 Kasım 2023 tarihinde yayımlanan 2026 sınav takvimine göre, KPSS'nin farklı oturumları için sınav tarihleri belirlenmiştir. Buna göre KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı, 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu oturumun ardından, KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak. KPSS Ön Lisans sınavı ise 4 Ekim 2026'da düzenlenecek. Ortaöğretim mezunları için KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacakken, Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı 1 Kasım 2026'da gerçekleştirilecektir.

Başvuru Tarihleri

Adayların sınavlara katılabilmesi için belirli tarihler arasında başvuru yapmaları gerekmektedir. KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı için başvurular 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında kabul edilecektir. Lisans Alan Bilgisi oturumları için de aynı tarihlerde başvuru işlemleri gerçekleştirilecektir. KPSS Ön Lisans sınavı için başvuru süreci 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında devam ederken, KPSS Ortaöğretim sınavı için başvurular 27 Ağustos - 8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacaktır. DHBT sınavı için de başvuru işlemleri 22-30 Eylül 2026 tarihlerinde yapılabilecektir.

Sınav Sonuçlarının Açıklanma Tarihleri

KPSS sınavlarının ardından, sonuçların ne zaman açıklanacağı da adaylar tarafından merak edilmektedir. KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sonuçları 7 Ekim 2026, KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026, KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 ve KPSS DHBT sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacaktır. Bu tarihler, adayların kariyer planlamaları açısından büyük önem taşımaktadır.

KPSS, kamu sektöründe kariyer hedefleyenler için önemli bir fırsat sunarken, adayların sınav tarihleri ve başvuru süreçlerini yakından takip etmesi gerekmektedir. 2026 yılı KPSS sınav takvimi, bu yılın en önemli gelişmelerinden biri olarak dikkat çekmektedir.