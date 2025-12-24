2026 Yılı İçin Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?

Türkiye’de milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyen 2026 yılı asgari ücret rakamı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından resmi olarak açıklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık ayı boyunca gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda belirlenen bu rakam, hem çalışanların alım gücünü korumayı hem de işverenlerin maliyetlerini dengede tutmayı amaçlıyor.

2026 Yılı Asgari Ücreti Ne Kadar Oldu?

2026 yılı asgari ücreti net 28.075 TL (28 bin 75 lira) olarak belirlenmiştir ve bu rakam 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Brüt asgari ücret ise 33.030 TL olarak açıklanmıştır. Bu yılki zam oranı %27 olarak kaydedilirken, işverenlerin çalışanları için aylık maliyetleri ise yaklaşık 38.893 TL civarında olacaktır. İşverenlere sunulan asgari ücret desteği ise 1.270 TL olarak belirlenmiştir.

Asgari Ücretin Ekonomiye Etkileri

Yeni asgari ücret, yalnızca doğrudan asgari ücretle çalışan 7-9 milyon kişiyi değil, aynı zamanda dolaylı olarak tüm ekonomiyi etkileyecektir. İlk olarak, en düşük işsizlik ödeneği asgari ücrete bağlı olarak artacak ve bu durum işsiz kalan bireylerin gelir durumunu iyileştirecektir. Ayrıca, kıdem tazminatı tavanı da yeni ücretle birlikte yükselecek, bu da çalışanların uzun süreli iş ilişkileri sonrasında alacakları kıdem tazminatını artıracaktır. Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri ve borçlanmalar gibi diğer kalemler de bu artıştan etkilenecek, özellikle askerlik ve doğum borçlanmalarında bir yükseliş gözlemlenecektir.

Stajyer ve çırak ücretleri de yeni asgari ücretle birlikte yükselecek, bu durum gençlerin iş gücüne katılımını teşvik edecek şekilde bir etki yaratabilecektir. Bunun yanı sıra, özel sektörde birçok iş yerinde asgari ücret, genel ücret skalasının tabanını oluşturduğundan, diğer maaşlar üzerinde de dolaylı bir etki yaratması beklenmektedir. Bu durum, özellikle düşük gelirli çalışanların ekonomik durumlarını doğrudan etkileyecektir.

Geçmiş Yıllarla Karşılaştırma

Türkiye’de asgari ücret son yıllarda enflasyonist baskılar nedeniyle sık sık güncellenmekte. 2023 yılında net asgari ücret 8.506 TL, 2024 yılında 17.002 TL (%100 zam) ve 2025 yılında 22.104 TL (%30 zam) olarak belirlenmişti. 2026 yılı için belirlenen 28.075 TL ise, %27 oranında bir artışla dikkat çekmektedir. Bu veriler, asgari ücretin yıllar içindeki değişimini ve ekonomik koşullarla ilişkisini gözler önüne sermektedir.