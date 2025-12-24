Dolar
Sağlık Müdürünün Keyfi Uygulama İddiası: Başhekim Görevden Alındı mı?

Sağlık Müdürünün Keyfi Uygulama İddiası: Başhekim Görevden Alındı mı?

Trabzon'da, 112 Acil Servis Başhekimi Dr. Yusuf Eray Uslu'nun görevden alınmasına yönelik tepkiler sürüyor. Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu, Uslu'nun görevden uzaklaştırılmasının keyfi bir uygulama olduğunu savunarak, yetkililere çağrıda bulundu.

Keyfi Uygulama İddiası

Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Muhammet İkinci, Dr. Uslu'nun görevden alınmasının sağlık hizmetlerinde liyakat ilkesini zedelediğini belirtti. İkinci, kamu yönetiminde liyakatın giderek daha az önemsenmeye başlandığını vurguladı. 'Kamu yönetiminde görev değişiklikleri olabilir, ancak bunların objektif ihtiyaçlar ve liyakat ilkeleri doğrultusunda yapılması gerekmektedir. Keyfi uygulamalar, kamu sektöründe ciddi sorunlara yol açmaktadır,' dedi.

Liyakat ve Kamu Yönetimi

İkinci, liyakat ilkesinin kamu hizmetlerinin kalitesi ve verimliliği açısından kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti. 'Liyakat, kamu hizmetlerinin toplumsal faydasını artırırken, yurttaşların devlet kurumlarına olan güvenini de pekiştirir,' diye ekledi. Bu bağlamda, Uslu'nun görevden alınmasının liyakat ilkesine aykırı olduğunu belirten İkinci, bu durumun kamu yönetimindeki kayırmacılığın ve partizanlığın bir yansıması olduğunu dile getirdi.

Sağlık Sektöründeki Olumsuz Gelişmeler

İkinci, Uslu'nun görevden alınmasının sağlık camiasında olumsuz bir gelişme olarak değerlendirildiğini belirtti. 'Uzun yıllar boyunca 112 başhekimliği görevini başarıyla yürüten bir yöneticinin keyfi bir şekilde görevden alınması, sağlık hizmetlerinin niteliğini sorgulatmaktadır. Sağlık hizmetleri, insanların yaşamı üzerinde doğrudan etkili olan bir alandır ve burada yaşanan keyfi uygulamalar ciddi sonuçlar doğurabilir,' dedi.

Yetkililere Çağrı

Son olarak, İkinci, Sağlık Bakanlığı ve Trabzon Valiliği'ne seslenerek, kamuoyunu rahatlatacak bir tutum sergilemeleri gerektiğini ifade etti. 'Halkın sağlığı ile keyfi bir şekilde oynanması kabul edilemez. Bu süreçte halkın sağlık hakkı konusunda yaşanabilecek olumsuzlukları dikkatle izlemeye devam edeceğiz,' dedi.

