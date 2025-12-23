Elazığ Ticaret Fuarı için Geri Sayım Başladı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, 6-8 Şubat 2026 tarihleri arasında Elazığ TSO Genel Ticaret Fuarı'nı düzenleyecek. Bu önemli organizasyon, Elazığ'ın ekonomik potansiyelini artırmayı ve şehrin tüm sektörlerini tek çatı altında buluşturmayı amaçlıyor. Fuar, yerel iş dünyasının bir araya gelerek yeni iş bağlantıları kurmasına ve ticaret hacmini artırmasına olanak tanıyacak.

Fuarın Önemi ve Hedefleri

Elazığ TSO Genel Ticaret Fuarı, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuar, şehrin üretimden pazarlamaya kadar olan ekonomik dinamiklerini sergilemek ve Elazığ'ın kalkınma yolundaki yeni gelişmelere zemin hazırlamak için bir platform oluşturacak. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, bu organizasyonla birlikte iş dünyasının birleşik gücünü ortaya koymayı ve büyüme kararlılığını vurgulamayı hedefliyor.

Başkan İdris Alan'dan Açıklamalar

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, fuar hazırlıkları hakkında yaptığı açıklamada, “Göreve geldiğimiz günden bu yana 'Üreten ve Büyüyen Elazığ' mottosuyla hareket ediyoruz. Bu fuar, sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda büyük bir değişim sürecinin başlangıcıdır” dedi. Alan, esnaf, tüccar ve sanayicilerin yanında olmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. 6. Bölge teşviklerinin korunması ve üyelerin finansal zorluklardan kurtulması konularında yürütülen lobicilik faaliyetlerini de vurguladı.

Sektörel Katılım ve Fuarın Faydaları

Fuarın, Elazığ'ın ticaret vizyonunu geliştirmek için büyük bir fırsat sunduğunu ifade eden Başkan Alan, “Mobilya, gıda, tekstil, teknoloji ve inşaat gibi sektörlerden firmaları bir araya getiriyoruz. Amacımız, sadece ürün sergilemek değil, aynı zamanda yeni iş bağlantıları kurmak ve Elazığ ekonomisinin potansiyelini tüm paydaşlarla paylaşmaktır” dedi. Alan, fuarın Elazığ iş dünyasının birlik ve beraberliğini temsil ettiğini belirtti.

Fuarın Tarihleri ve Davet

6-8 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan Elazığ TSO Genel Ticaret Fuarı, yerel ve ulusal iş dünyasını bir araya getirecek. Alan, şehrin geleceğine güvenen tüm yatırımcıları ve üreticileri bu büyük buluşmaya davet etti. “Unutulmamalıdır ki; Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası varsa, ticaretin çözülmeyecek sorunu yoktur” diyerek, fuarın önemini bir kez daha vurguladı.