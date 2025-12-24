Dolar
Ankara'da Elektrik Kesintisi 24 Aralık Çarşamba Günü Yaşanacak

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (EDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, 24 Aralık Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintileri gerçekleşecek. Kesinti, çeşitli ilçelerde farklı saat dilimlerinde uygulanacak ve bu durumdan etkilenecek bölgeler hakkında ayrıntılı bilgi sunulmuştur. Ankaralıların her türlü mağduriyetini önlemek amacıyla, kesintilerle ilgili güncel bilgiler derlenmiştir.

Kesintinin Yaşanacağı Bölgeler

Kesintilerin yaşanacağı bölgeler arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören gibi merkezi ilçeler yer almaktadır. EDAŞ, kesintilerin sebebinin şebekede meydana gelen arızalar olduğunu belirtmiş olup, bu bölgelerde en kısa sürede enerji verileceğini duyurmuştur. Örneğin, Altındağ'da bulunan Altınpark ve Karacakaya Sokak bölgelerinde herhangi bir arıza kaydedilmemiştir. EDAŞ, enerji akışının en kısa sürede sağlanacağını açıkladı.

Kesintinin Sebepleri ve Süreci

Kesintilerin genel sebebi, şebekede meydana gelen arızalar olarak ifade edilmektedir. EDAŞ, her bir kesinti için belirli bir süre zarfında arızanın giderileceğini ve enerjinin tekrar verilmesi için gereken çalışmaları yapacaklarını aktarmıştır. Örneğin, Feridun Çelik ve Şehit Mehmet Kocakaya Sokak bölgelerinde de benzer şekilde, elektrik akışının en kısa sürede sağlanması beklenmektedir. Tüm bu çalışmalara rağmen, kesintilerin ne kadar süreceği konusunda net bir zaman dilimi verilmemiştir.

Diğer İlçelerdeki Kesintiler

Başka bir taraftan, Gölbaşı, Mamak, Elmadağ ve Sincan gibi çevre ilçelerde de benzer elektrik kesintileri yaşanacaktır. Bu ilçelerde de kesintilerin sebebi yine şebekedeki arızalar olarak belirtilmiştir. EDAŞ, bu bölgelerde de arızaların giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını ve elektrik akışının sağlanması için hızlı bir şekilde müdahale edileceğini vurgulamıştır.

Ankara'da 24 Aralık Çarşamba günü gerçekleşecek elektrik kesintileri, başkent sakinleri için günlük yaşamda aksamalara yol açabileceği için, EDAŞ tarafından bu süreçte bilgilendirme yapılmaya devam edilecektir. Kesintilerle ilgili güncel bilgilerin EDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden takip edilmesi önerilmektedir.

