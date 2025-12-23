Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı: Uyuşturucu Operasyonu Kapsamında Çarpıcı Detaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu çerçevesinde tutuklanan Cihan Şensözlü'nün savcılık ifadesi gün yüzüne çıktı. "Cihanna" lakabıyla bilinen Şensözlü, ifadesinde ünlü iş adamı Kasım Garipoğlu'nun düzenlediği partilere dair dikkat çekici açıklamalar yaptı. Şensözlü, bu partilerde uyuşturucu kullanımının olabileceğini ve cinsel ilişkilerin yaşanabileceğini belirtti.

Cihan Şensözlü'nün İfadesi

Cihan Şensözlü, savcılık ifadesinde uyuşturucu veya fuhuşla herhangi bir ilişkisi olmadığını savundu. Kendisiyle ilgili suçlamalara yanıt veren Şensözlü, "Köşe yazarı olmam nedeniyle yurt dışında davetler alıyorum. Ancak tanıdığım ünlülerle para karşılığı bir ilişki kurmadım" dedi. Ayrıca, fuhşa teşvik etmek veya bu yönde herhangi bir aracılık yapmadığını vurguladı. Şensözlü, "İş adamlarından veya ünlülerden tanıştırma teklifi almadım. Eğer almışsam da bu şaka amaçlıdır" şeklinde konuştu.

Katar'da Gözaltına Alınma Nedeni

Şensözlü, Katar'da gözaltına alınma sebebine de açıklık getirdi. Gözaltına alınmasının fuhuşla veya kıyafetiyle ilgili bir durum olmadığını ifade eden Şensözlü, "Eğlence mekanına girmeye çalışırken yanımda dört sivil polis belirdi. Çantamın sadece kadınlar tarafından kullanıldığı ifade edilince gözaltına alındım" şeklinde konuştu.

Kasım Garipoğlu'nun Partileri ve İlişkiler

Kasım Garipoğlu’nun düzenlediği partilere dair bilgiler de ifadesinde dikkat çeken bir yer tuttu. Şensözlü, bu partilere kimlerin katıldığını bildiğini ve buralarda uyuşturucu kullanılmasının mümkün olabileceğini ifade etti. "Partilerde uyuşturucu kullanılmış olabilir, ancak bunu doğrudan görmedim. Bu etkinlikler sonucunda bazı katılımcıların cinsel ilişkiler yaşadığına dair duyumlarım var" dedi. Ayrıca, partilerin içeriği hakkında daha fazla detayı daha sonra paylaşmak istediğini belirtti.

Mehmet Ali Gül'ün yurt dışından yabancı arkadaşlarını getirerek etkinlik organizasyonu yaptığına da değinen Şensözlü, bu tür etkinliklerin içinde bulunduğu ortamların karmaşasına dikkat çekti. Bu durum, kamuoyunda hem ünlü isimler hem de iş dünyasıyla bağlantılı olarak merak uyandırmaya devam ediyor.