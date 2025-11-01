Emekli Promosyon Kampanyası Yenilendi: 2025 Kasım Ayı için Ödeme Tutarları

2025 yılı Kasım ayı itibarıyla emekli promosyon kampanyalarında önemli yenilikler yaşandı. Emekli vatandaşlar, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Türkiye Finans ve diğer bankaların sunduğu promosyon tutarlarını araştırarak en avantajlı seçenekleri değerlendirme fırsatına sahip oluyor. Emekli maaş promosyonları, emeklilerin gelirlerini artırmakta önemli bir rol oynuyor ve bu nedenle bankaların sunduğu fırsatlar yakından takip ediliyor. Peki, Kasım 2025'te hangi banka en yüksek emekli promosyonunu sunuyor? İşte detaylar.

Şekerbank'ın Emekli Promosyonu

Şekerbank, emekli maaşına göre belirlenen promosyon tutarları ile dikkat çekiyor. Emekli maaşı 0-9.999 TL aralığında olanlar 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlar 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlar 10.000 TL ve 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alabiliyor. Ek ürün kampanyaları ile birlikte bu tutar 27.500 TL'ye kadar çıkabiliyor. Kampanya, emekli maaşını Şekerbank'a taşıyan ve 3 yıl süreyle maaş alma taahhüdü veren emekliler için geçerli.

Garanti Bankası'nın Promosyon Fırsatları

Garanti Bankası, 1-30 Kasım 2025 tarihleri arasında geçerli olan emekli promosyon kampanyasında, 25.000 TL'ye kadar çeşitli avantajlar sunuyor. 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon imkanı, Bonus Kart veya Paracard ile 2.000 TL harcama yapıldığında ek 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamasında 2.000 TL ve yeni sigorta poliçesi ile de 2.000 TL kazanma fırsatı bulunuyor. SGK emeklilerine özel düzenlenen bu kampanya, ayrıcalıklı bonuslarla destekleniyor.

Halkbank'ın Promosyon Ödemeleri

Halkbank, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankasından almayı taahhüt eden SGK emeklilerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuyor. Brüt maaş tutarına göre 10.000 TL-14.999,99 TL aralığında 8.000 TL, 15.000 TL-19.999,99 TL arasında 10.000 TL ve 20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon alabiliyor. Ayrıca, SGK'dan ölüm aylığı alan hak sahipleri de 10.000 TL altındaki maaşları için 5.000 TL promosyon ödemesinden yararlanabiliyor.

VakıfBank'ın Emekli Promosyonu

VakıfBank, emekli maaşını bankasına taşıyan ve 3 yıl süreyle alma taahhüdü veren emeklilere promosyon ödemesi yapıyor. 10.000 TL'ye kadar olan maaşlar için 5.000 TL, 10.000-15.000 TL arasında 8.000 TL, 15.000-20.000 TL arasında 10.000 TL ve 20.000 TL ve üzeri için 12.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır. Promosyon başvuruları, VakıfBank şubeleri, ATM'ler veya mobil uygulama aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

Akbank'ın Emekli Promosyonu

Akbank, 1-30 Kasım 2025 tarihleri arasında emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL'ye varan promosyon sunuyor. Ek olarak, otomatik fatura ödeme talimatı vermek, kredi kartı harcaması yapmak gibi koşullarla toplamda 30.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatları da mevcut. Promosyon başvurusunu Akbank Mobil veya müşteri iletişim merkezi aracılığıyla yapmak mümkün.

Ziraat Bankası'nın Emekli Promosyonu

Ziraat Bankası, SGK emekli maaş ödemelerini alan müşterilerine 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sunmaktadır. Promosyon, 3 yıllık taahhüt ile peşin olarak ödenmektedir. Birden fazla emekli maaşı alan müşterilerin toplam maaş tutarına göre promosyon ödemeleri hesaplanmakta ve başvurular çeşitli kanallarla gerçekleştirilebilmektedir.

Türkiye Finans'ın Emekli Promosyon İmkanları

Türkiye Finans, emekli maaşını bankasına taşıyanlara 29.500 TL'ye kadar promosyon, bonus ve ödül fırsatları sunuyor. Emeklilerin, maaşlarını 36 ay boyunca bankadan almak şartıyla, belirli harcama ve otomatik fatura talimatı gibi koşulları yerine getirmeleri halinde bu avantajlardan yararlanmaları mümkün.

Bankaların promosyon kampanyaları, emekliler için önemli bir maddi destek sağlamakta. Emekliler, farklı bankaların sunduğu fırsatları değerlendirerek kendilerine en uygun teklifi seçebilirler. Bankalar, kampanya koşullarını zaman zaman güncelleyebileceğinden, emeklilerin bu güncellemeleri takip etmeleri faydalı olacaktır.