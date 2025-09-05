Emekli Memur Çocukları Yeşil Pasaport Alabilir Mi?

Emekli memurların yeşil (hususi) pasaport hakkı, belirli koşulların sağlanması durumunda hak sahibinin yanı sıra eş ve çocuklarına da intikal eden önemli bir avantaj sunmaktadır. Bu durum, emekli bir memurun çocuğunun, babasının veya annesinin durumundan faydalanarak yeşil pasaport alabilme ihtimalini gündeme getiriyor. Ancak bu süreç, ilgili mevzuatla belirlenen bazı şartlara ve gerekli evraklara bağlıdır.

Yeşil Pasaport Hakkı ve Koşulları

Emekli bir memurun çocuğu, belirli koşulları taşıması halinde yeşil pasaport alabilir. Bu hak, çocuğun yaşına ve durumuna göre değişiklik göstermektedir. Çocuklar, hak sahibi olan ebeveynin haklarından yararlanarak bu pasaportu almakta ve ebeveynin vefatı durumunda da belirli şartları sağlamaları halinde bu haktan yararlanmaya devam edebilmektedirler.

Reşit Olmayan Çocuklar İçin Şartlar

Reşit olmayan (18 yaş altı) çocuklar için yeşil pasaport alımında iki ana koşul bulunmaktadır. Öncelikle, başvuru sırasında anne ve babanın noter onaylı muvafakatı gerekmektedir. Eğer ebeveynler ayrı ise, velayet hakkına sahip olan tarafın muvafakati yeterli sayılmaktadır. Ayrıca, çocukların öğrenci belgesi sunmaları halinde 5 yıllık pasaport alma hakkı doğarken, öğrenci belgesi getirmemeleri durumunda ise sadece 18 yaşlarına kadar pasaport düzenlenmektedir. Başvuruda, hak sahibi olan emekli ebeveynin mutlaka hazır bulunması gerekmektedir.

Reşit Çocuklar İçin Gerekli Koşullar

18-25 yaş aralığında bulunan reşit çocuklar için yeşil pasaport alabilmeleri adına daha detaylı ve katı şartlar öngörülmektedir. Bu çocukların 25 yaşını doldurmamaları, bekar olmaları, herhangi bir işte çalışmamaları ve emekli maaşı almamaları gerekmektedir. Öğrencilik durumu ise en kritik koşullardan biri olarak öne çıkmaktadır. Başvuru sırasında, yeni tarihli, orijinal (ıslak imzalı ve kaşeli) bir öğrenci belgesi ibraz edilmelidir; internet çıktıları kabul edilmemektedir. Eğer staj yapıyorlarsa, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) alınmış, ıslak imzalı ve kaşeli stajyer belgesinin de sunulması gereklidir.

Yeşil Pasaport Alımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yeşil pasaport almak isteyenlerin belgelerinin orijinalliği büyük önem taşımaktadır. Özellikle öğrenci ve stajyer belgelerinin mutlaka orijinal, ıslak imzalı ve kaşeli olması gerekmektedir; fotokopi veya internet çıktıları işleme alınmamaktadır. Ayrıca, emekli ebeveynin (hak sahibi) emekli olduğu kurumdan (örneğin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü) aldığı, kadro derecesini gösteren son tarihli bir yazıyı başvuruya getirmesi de önemlidir. Biyometrik fotoğrafın 5x6 boyutunda, arka fonu beyaz, iki kulağın göründüğü ve başörtülü bayanlar için kurallara uygun şekilde çekilmiş olması gereklidir. Nüfus cüzdanının aslı, okunaklı ve güncel bir fotoğrafa sahip olması da şarttır.

Son olarak, ebeveynin vefat etmesi durumunda, çocukların bu haktan yararlanabilmesi için yukarıda belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Ebeveynin vefat etmesi durumunda muvafakat aranmaz, ancak diğer tüm koşulların geçerliliği devam etmektedir.